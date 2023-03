Juventus vs Sampdoria (3-2): Augello e Djuricic rimontano in un minuto

JUVENTUS 3 (11′ Bremer, 26′ e 65′ Rabiot) – SAMPDORIA 2 (30′ Augello, 31′ Djuricic)

67′ Rigore per la Juventus! Cuadrado sterza in maniera fatale inducendo al fallo Augello.

65′ Rabiot controlla al limite e fa partire una conclusione micidiale che si insacca alle spalle di Turk. Il controllo in diretta sembra con il braccio, ma l’arbitro rivede l’episodio e convalida la rete.

64′ Fase di stallo della partita. Attacchi “a turno” delle due squadra con leggero predominio della Juventus.

61′ Colpo di testa di Leris. Pallone indirizzato verso la porta. Esce di poco ma Perin è sembrato in perfetto controllo.

59′ Djuricic prova a orchestrare il contropiede costringendo Fagioli al fallo tattico. Ammonizione per il giovane centrocampista juventino.

53′ Augello stende al limite dell’area Fagioli. Punizione da posizione favorevole per la Juventus. Vlahovic, fino a questo momento “silenziato” da Nuytinck, calcia addosso alla barriera.

47′ Juventus in avanti, Cuadrado prova a crossare dal fondo. Murato. Calcio d’angolo. Nulla di fatto.

46′ La Juventus cambia: Locatelli rileva Barrenechea mentre Cuadrado prende il posto di Bonucci. Non cambia nulla Stankovic. Juventus incaricata del calcio di inizio.

Secondo tempo

Poteva esserci un tracollo. Invece, la Sampdoria è riuscita a rimontare in pochissimo tempo il doppio svantaggio e a chiudere all’attacco il primo tempo in casa di una Juventus poi intimorita dal ritorno dei blucerchiati, che anche in avvio si erano resi pericolosi in due occasioni con Gabbiadini

45′ +1 Si chiude qui il primo tempo.

45′ Un minuto di recupero. La Sampdoria chiude all’attacco.

42′ Cross in mezzo di Fagioli per Vlahovic. Nuytinck anticipa di testa togliendo il pallone dalla disponibilità dell’attaccante serbo.

38′ Rincon interviene in scivolata in ritardo su Danilo. Ammonito.

34′ Pieno di fiducia per la Sampdoria, che ora palleggia nella metà campo di una Juventus stordita dall’uno-due micidiale blucerchiato.

31′ Clamoroso allo Stadium! Zanoli va in progressione e serve a rimorchio Djuricic. Il trequartista blucerchiato incrocia rasoterra riportando il risultato in parità!

30′ La Sampdoria c’è! Leris in area calcia verso la porta. Palla deviata che carambola tra i piedi di Augello. Il suo destro di prima intenzione si infila alla sinistra di un incolpevole Perin.

Sia Bremer sia Rabiot sono stati protagonisti di stacchi imperiosi, ma la difesa della Samp è rimasta troppo passiva.

26′ Corner fatale per la Sampdoria. Miretti riceve dalla parte opposta. Rabiot stacca di testa e non lascia scampo a Turk. 2 a 0. Notte fonda per la Samp.

25′ Buon intervento di Amione. Miretti serve con un filtrante Vlahovic. L’attaccante bianconero è un po’ impacciato e il difensore blucerchiato chiude in angolo.

20′ Dopo il goal, Juventus in possesso. La Sampdoria ora non può permettersi una gara di attesa, pur non avendo nelle corde tante altre possibilità.

11′ La dura legge del calcio: goal sbagliato goal subito. Corner dalla sinistra di Kostic. Bremer salta, come si suol dire, più in alto di tutti e di testa trafigge Turk.

10′ La Juventus perde palla in fase di costruzione. Ne approfitta Gabbiadini: conduce palla con Djuricic a sostegno. La scelta è per la conclusione verso la porta dal limite. Palla centrale, blocca a terra Perin. Juventus imprecisa, forse perché poco abituata a fare la partita, Sampdoria attenta ma come sempre spuntata.

7′ Occasione Samp! Gran movimento di Gabbiadini che è bravo a sorprendere alle spalle i difensori della Juventus intercettando un lancio verticale dalle retrovie. A tu per tu con Perin, tuttavia, l’attaccante doriano calcia male spedendo debolmente a lato.

6′ Azione dal basso della Juventus. Kostic riceve sull’esterno e mette al centro per Vlahovic, Nuytinck si oppone con il corpo.

4′ Primissimi minuti con la Juventus in possesso palla. La Sampdoria, come di consueto, attende per poi ripartire.

1′ Calcio di inizio battuto dalla Sampdoria, oggi in completo bianco. Divisa nera per i torinesi. Nonostante le tante assenze nella Juventus – Di Maria e Chiesa su tutti – è una sfida impari guardando le formazioni inziali. Tuttavia, il calcio non è certo sport scevro da risultati a sorpresa. La Sampdoria deve giocare per vincere. Il pareggio servirebbe a ben poco considerando la vittoria di ieri dello Spezia.

Prima dell’inizio del match, un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della tragedia di Cutro.

Primo tempo

Juventus (3-5-1-1): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; De Sciglio, Barrenechea, Fagioli, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Gatti, , Rugani, Locatelli, Cuadrado, Soulé, Paredes, Compagnon, Iling-Junior. Allenatore: Massimiliano Allegri

Sampdoria (3-4-2-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Leris, Djuricic; Gabbiadini. A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, Oikonomou, Murru, Sabiri, Yepes, Malagrida, Paoletti, Quagliarella, Jesé. Allenatore: Dejan Stankovic

Arbitro: Prontera. Assistenti: Costanzo e Passeri. IV ufficiale: Rapuano. VAR: Di Bello. AVAR: Longo.

Torino. Contro una Juventus in formato “turnover”, la Sampdoria deve provare a centrare un “colpo” che potrebbe alimentare speranze salvezza al momento chimeriche vista la vittoria di ieri dello Spezia. Gli aquilotti quartultimi sono a quota 24, il doppio dei punti conquistati dalla squadra di Stankovic.