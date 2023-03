“Se avessi un figlio gay lo brucerei in un forno”: l’ex consigliere regionale della Lega De Paoli assolto per la frase omofoba

Genova. Il tribunale di Genova ha assolto con sentenza di primo grado l’ex consigliere regionale Giovanni De Paoli della Lega, imputato per aver pronunciato la frase omofoba “Se avessi un figlio gay lo brucerei in un forno“.

La sentenza di assoluzione è stata emessa dal giudice Filippo Pisaturo “perché il fatto non sussiste”. Occorrerà tuttavia attendere 90 giorni per conoscere le motivazioni che hanno portato all’assoluzione.

“Non conoscendo le motivazioni di questa prima sentenza, al momento preferiamo non pronunciarci in merito. Aspettiamo 90 giorni per poterci appellare anche perché davanti al fatto che la frase incriminata con l’accusa di diffamazione e con l’aggravante di incitamento all’odio razziale verso gli Omosessuali dal Pubblico Ministero che oggi ha chiesto quattro mesi di reclusione per De Paoli, essendo che diversi testimoni hanno confermato di aver sentito De Paoli pronunciarsi in quel modo, onestamente ci lascia perplessi” – commenta così la denunciante Aleksandra Matikj del “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione”. De Paoli era stato denunciato anche dall’Associazione AGedO, Associazione Genitori di Omosessuali” e con l’intervento di Michele Potè per Avvocatura per i Diritti LGBT+.