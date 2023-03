Scuola, ecco la graduatoria per i 773 liguri vincitori delle borse di studio del 21/22

Genova. È stata approvata la graduatoria dei vincitori delle borse di studio relative alla spesa sostenuta dalle famiglie liguri per l’iscrizione e la frequenza nell’anno scolastico 2021/2022.

Sono 773 i beneficiari tra scuole elementari, medie e superiori statali e paritarie con un investimento da parte di Regione Liguria di 500mila 239 euro.

“L’obiettivo di questa borsa è coniugare il diritto allo studio degli alunni con una più ampia libertà nella scelta educativa da parte dei genitori – dichiara l’assessore regionale alla Scuola Simona Ferro -. Attraverso gli uffici regionali invierò in questi giorni una lettera a tutti gli aventi diritto per poi procedere ai pagamenti. Il mio impegno quotidiano come assessore è quello di essere il più vicino e d’aiuto possibile agli studenti. Questo tipo di provvedimenti garantisce un sostegno a loro e alle loro famiglie con l’obiettivo, per i prossimi anni, di allargare sempre più la platea dei possibili beneficiari”.

L’importo della borsa di studio è differenziato per i diversi ordini di scuola: 600 euro per la scuola elementare, 800 per la scuola media e 1100 per la scuola superiore.

La graduatoria completa è disponibile sul sito di Aliseo (Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento) che ha gestito la borsa di studio e provvederà ai relativi pagamenti entro la fine del mese corrente.