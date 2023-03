Sciopero per il clima, in piazza anche Parents for Future: “Sapiens sapiens pronti a cambiare”

Genova. Il 3 marzo 2023 Parents for Future Italia sarà nelle piazze a manifestare allo sciopero mondiale per il clima. Presente anche a Genova. Appuntamento alle ore 9.00, in via Bersaglieri d’Italia.

“La scienza ci ha portato da anni a comprendere che: il surriscaldamento globale, responsabile del cambiamento climatico, determina ormai uno stato di Emergenza Climatica. Come tutte le emergenze, anche questa, ha un primo necessario specifico ed urgente intervento: interrompere la causa scatenante” afferma PFF.

E prosegue: “La principale causa del surriscaldamento è l’utilizzo di combustibili fossili che produce la maggiore quantità di emissioni di gas climalteranti, come l’anidride carbonica. Le emissioni climalteranti che stanno portando al collasso climatico sono di origine antropica: causate dall’attività del Sapiens Sapiens. Dunque ora tocca ai Sapiens Sapiens sapere: Sapere cosa c’è da sapere sull’emergenza climatica; Sapere che è prioritario su tutto smettere di emettere; Sapere che ci sono azioni che tutti i Sapiens sono chiamati ad intraprendere ORA, se vogliamo coltivare ancora la speranza di un futuro vivibile. Dobbiamo agire come singoli e come collettività e alcuni hanno un ruolo più determinante di altri: scienziati, politici, media e giornalisti”.

“Per saperne bene e non prendere un votaccio al “Corso di Crisi Climatica” il libro di testo in dotazione è di recentissima adozione: The Climate Book. Una guida impeccabile, curata da Greta Thunberg, giovane donna pragmatica dalle idee chiare e lungimiranti che si è impegnata a raccogliere in un libro la storia del clima, coinvolgendo un centinaio di scienziati e raccogliendo i racconti di coloro che, nel sud del mondo, sono già gravemente e drammaticamente colpiti dal cambiamento climatico” poi continua ancora.

Infine conclude: “Come Parents for Future ci prendiamo l’impegno di diffondere i contenuti di questa storia che ci riguarda nel passato, presente e futuro. Narra di cosa abbiamo fatto, dove siamo giunti, cosa dobbiamo fare, chi lo deve fare. Ci sono cose che dobbiamo smettere di fare al più presto per evitare il collasso climatico e altre che dobbiamo fare per intraprendere un modo più salutare di abitare il pianeta. Anzi una cosa da fare è a brevissima scadenza: venerdì 3 marzo lo sciopero globale per il clima. Sapiens Sapiens, prendete ferie, chiudete bottega per qualche ora, spostate impegni di lavoro e scendete in piazza, possibilmente con amici e parenti e uniamoci”.