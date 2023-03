Scontro auto-moto a Bolzaneto: motociclista in gravi condizioni al San Martino

Genova. Brutto incidente in via Pasquale Pastorino, a Bolzaneto, all’altezza di via Custo, dove si sono scontrate violentemente un’auto e una moto.

Secondo le prime informazioni il motociclista, un giovane di circa 20 anni risulta essere ferito gravemente, ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova dopo essere stato stabilizzato e intubato.

Sul posto sono giunti, in codice rosso, i soccorsi.Presente anche la polizia locale con quattro pattuglie, per i rilievi del sinistro e il monitoraggio del traffico. Nel frattempo si sono creati rallentamenti.