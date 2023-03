Santuario Pelagos, anche Santa Margherita al primo forum internazionale a Monaco

Santa Margherita Ligure. Il Principato di Monaco ha ospitato il primo forum internazionale su come conservare e promuovere il Santuario Pelagos, per la protezione dei mammiferi marini e lo sviluppo delle aree marine protette. Tra i Comuni selezionati e invitati a prendere parte a questa speciale reunion, anche quello di Santa Margherita Ligure, unico presente per l’occasione nel Principato di Monaco, insieme a Zoagli, tra tutti quelli della riviera ligure di Levante.

Santa Margherita Ligure aderisce infatti, sin dal 2015, al partenariato del Santuario dei Cetacei e ha di recente ottenuto il terzo rinnovo della Carta di Partenariato Pelagos, che le ha consentito di sedere al tavolo del recente Forum Internazionale, al quale il Comune ha partecipato in prima persona, rappresentato dalle funzionarie Laura Mezzano e Stefania Villa, in servizio all’ufficio tutela ambiente.

Presenti nel Principato di Monaco, al fianco del Comune di Santa Margherita Ligure, fisici nucleari, biologi, esponenti dell’industria particolarmente sensibili alle tematiche ambientali, presidenti di Parchi Nazionali, numerose Aree Marine Protette e altri soggetti che, a vario titolo, sono impegnati e lavorano nel campo della tutela ambientale.

Il Comune di Santa Margherita Ligure ha così potuto documentare le attività svolte, grazie alla collaborazione dell’Area Marina Protetta di Portofino, nel corso degli anni 2021 e 2022 in tema di politica ambientale.

Interventi concreti, che hanno portato al terzo rinnovo della Carta di Partenariato del Santuario Pelagos, come nel caso di “Puliamo il Mondo”, iniziativa promossa dalla Fondazione Legambiente in collaborazione con Anci; il posizionamento di un contenitore per la raccolta di olio vegetale, promosso dall’associazione Mare Vivo e dal Consorzio Renoil; la pulizia subacquea della Baia di Paraggi, ad opera dei subacquei di Portofino Divers e del team Crabs di Outdoor Portofino; la pulizia dei fondali nell’Area Marina Protetta; il convegno su “Mare di Plastica” organizzato dal Lions Club Santa Margherita Ligure-Portofino; le giornate di pulizia dei fondali e il workshop on line di sensibilizzazione sul tema degli attrezzi da pesca persi in mare organizzati dal Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta di Portofino insieme a WWF Italia; la salvaguardia del sistema di depurazione per i Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino; la partecipazione al Festival della Scienza di Genova a supporto dell’Area Marina Protetta di Portofino con la mostra intitolata “Mappando i cambiamenti del Mare…dai Caraibi a Camogli” e una sezione specifica dedicata al Santuario Pelagos; la collaborazione al corso di formazione “Contrasto agli inquinamenti marini accidentali da idrocarburi”, organizzato da Amp Portofino con il coordinamento di ISPRA; la manifestazione “A pesca d’immondizia-Salviamo il nostro litorale” organizzata dall’associazione sportiva “TLM Nautica Fishing Team”; il progetto “A scuola di mare, conoscere per rispettare” al fianco della Lni di Santa Margherita Ligure; una passeggiata ecologica organizzata da “Plastic Free ODV Onlus”; l’iniziativa “Spiaggia pulita” accanto al Rotary Club; l’adesione al “Progetto didattico #batti5” di educazione ambientale promosso dall’Associazione Worldrise di Milano; un training di formazione rivolto a tutti i centri diving di Santa Margherita Ligure; l’attività di divulgazione e sensibilizzazione destinata ai turisti di Paraggi, in occasione della giornata del Fai con particolare riferimento al Santuario Pelagos e la pulizia del mare effettuata tutte le estati tramite apposito battello spazzamare.

“L’ambiente è una nostra priorità – afferma il Sindaco Paolo Donadoni – a beneficio di tutti, cittadini e ospiti. Il nostro mare merita cura e attenzione”.