Santa Margherita, approvato il progetto esecutivo di corso Rainusso

Santa Margherita Ligure. Un altro passo verso l’inizio lavori di riqualificazione di corso Rainusso. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento che restituirà alla città uno degli assi viari più antichi e caratteristici.

Il costo dell’opera è di circa 2 milioni e 500 mila euro. Dopo aver presentato pubblicamente l’elaborato, trascorsi i tempi tecnici, ecco l’ultimo via libera dopodiché ci sarà l’affidamento dei lavori.

Il progetto è stato redatto dall’architetto Giuseppe Manca dell’Ufficio Tecnico comunale e prevede i seguenti interventi:

-demolizione e rifacimento completo dei sottofondi e della pavimentazione dei marciapiedi con l’utilizzo di lastre di pietra;

-risistemazione generale dei servizi interrati, sia quelli di spettanza comunale sia quelli gestiti da altri enti, con lo spostamento e l’integrazione degli sportelli di ispezione e delle caditoie;

-realizzazione di nuova illuminazione pubblica e di sistema di videosorveglianza;

-mantenimento delle alberature esistenti (fatte salve quelle riconosciute in stato di pericolo che verranno sostituite);

-allargamento delle aiuole adeguando le stesse all’apparato radicale delle piante;

-ripiantumazione delle alberature mancanti;

-eliminazione dell’area destinata a parcheggio a nastro parallela alla corsia in salita;

-riasfaltatura completa della carreggiata stradale con la stesa di nuovo conglomerato bituminoso, previa scarifica e rifacimento del sottofondo.

“Santa Margherita Ligure sta raccogliendo i frutti di anni di lavoro – spiega il Sindaco Paolo Donadoni – arrivano a compimento iter procedurali che consentiranno di condividere con la cittadinanza risultati importanti”.

E conclude: “Uno di questi è corso Rainusso: siamo partiti dall’esigenza, non più rinviabile, di ripristinare i camminamenti pedonali, ammalorati ormai da decenni, e siamo arrivati a un progetto più ampio che farà tornare la via agli originali splendori adeguandola alle esigenze e agli standard attuali, ma rispettando l’immagine tradizionale del viale. Ringrazio il gruppo di Maggioranza e gli Uffici comunali per il lavoro svolto”.