Sanitari senza vaccino allontanati dal lavoro, le storie nel docufilm ‘Sospesi’

Genova. È stato presentato questa mattina il documentario “Sospesi” – realizzato da Buzzz, di Marcello Rossi e Walter Zollino – che ripercorre le vicende circa il decreto legge 44 del 2021, che prevedeva l’allontanamento dalla mansione lavorativa per i sanitari che intendevano non sottoporsi al trattamento vaccinale.

“A partire dalle testimonianze dirette di alcuni di coloro che hanno provato sulla loro pelle le conseguenze di questo provvedimento, “Sospesi” vuole essere un rendiconto di storia recentissima che, con l’imparzialità propria di chi vuole fare informazione in modo indipendente, racconta le vicissitudini di lavoratori che hanno fatto scelte fuori dal coro; in modo da favorire un dibattito aperto e scevro di pregiudizi, in linea con quella che dovrebbe essere la finalità di un giornalismo che rispetti i principi deontologici della professione” spiegano i produttori.

La prima proiezione si terrà a Genova, domani sabato 1 aprile, alle ore 18.30 presso il Circolo Ricreativo CAP, in via Albertazzi 3r. Seguirà un momento di confronto con interventi del consigliere comunale Mattia Crucioli e di alcuni tra coloro che hanno raccontato la loro esperienza nel documentario, nonché con la partecipazione del sindacato CUB Sanità di Genova.