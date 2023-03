Sanità, Rossetti (Pd): “Inutile scaricare la colpa per le liste di attesa sui medici di base”

Genova. “É inutile scaricare la colpa delle liste d’attesa troppo lunghe a un eccesso di prescrizioni da parte dei medici di base invece di assumersi la responsabilità di azioni mancate”. Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti a sostegno dei medici di base attaccati dall’assessore Gratarola sulle prescrizioni.

“La Giunta aveva promesso che con Restart Liguria sarebbero stati recuperati gli esami e le analisi bloccate dalla Pandemia, ma non sono state previste assunzioni e una riorganizzazione dei servizi per accelerare le prestazioni. Quindi prima di prendersela con chi ogni giorno risponde alle richieste di chi vuole curarsi, l’assessore pensi a cosa non è stato fatto” aggiunge.

“I tempi di attesa per un esame diagnostico o visita specialistica in alcuni casi supera l’anno e la causa non è certo una o più prescrizione ritenute di troppo, ma la mancanza di un piano di rientro adeguato – conclude – la Giunta deve fare proposte per recuperare quel 5% di persone che hanno deciso di non curarsi e permettere a quel 57% che è stato costretto a rivolgersi al privato non riuscendo ad accedere alla sanità pubblica”.