Sanità, la ricerca del Pd: “Liste di attesa troppo lunghe: un ligure su 2 costretto a rivolgersi al privato”

Genova. Tempi lunghissimi per avere una visita, al punto che sono tanti i liguri – almeno uno su tre – che decidono di rivolgersi al privato, sostenendo costi superiori rispetto alla prestazione pubblica. Chi può permetterselo, ovviamente. Questo in estrema sintesi l’esito della ricerca commissionata dal Partito Democratico ligure a Quorum/YouTrend: uno studio che ha coinvolto 804 cittadini di tutta la regione a cui è stato chiesto un giudizio sulla base delle proprie esperienze sulle prestazioni della sanità ligure.

A saltare all’occhio è essenzialmente l’esperienza negativa riportata rispetto all’accessibilità di servizi: secondo i dati raccolti, infatti, i tempi di attesa sono stati giudicati lenti dal 39,9% e molto lenti dal 35,2%, per un totale di insoddisfazione del 75,1%. “Per quanto la lentezza sia un dato soggettivo – sottolinea Davide Policastro, responsabile delle ricerche di Quorum/YouTrend – il fatto che un ligure su tre si sia trovato davanti a liste di attesa superiori ai 6 mesi dà un dato oggettivo a questa percezione”.

Un problema, quella della lentezza della performance, che dal 57,4% dei liguri intervistati viene risolto ricorrendo alla sanità privata, “Una scelta che ovviamente pesa sulle tasche dei liguri e discrimina tra chi può permetterselo e chi no – osserva Luca Garibaldi, consigliere regionale del Partito Democratico – Questa è la dimostrazione dell’implosione del sistema della sanità pubblica di cui la giunta Toti è responsabile. Un altro dato allarmante è che da questa ricerca emerge che il 5% dei liguri, viste le tempistiche, rinuncia a curarsi perchè non può permetterselo“.

Sotto esame anche la qualità della prestazione: secondo lo studio a registra la maggior insoddisfazione sono i pronto soccorso, giudicati insufficienti dal 39,4% degli intervistati esclusi i ‘non so’ (adeguato il giudizio per il 32,3%, sufficiente per il 28,3%) e l’assistenza domiciliare agli anziani, giudicato insufficiente dal 33,5% degli intervistati che si sono espressi su questo dato (soddisfatti però il 36,1% e considerato sufficiente dal 30,4%). “Da questi dati emerge una domanda maggiore di rete territoriale, tema su cui in questi anni non si è intervenuti abbastanza, e che dovrebbe essere al centro della sanità di domani”. A completare questo quadro, infatti, i dati sulle iniziative richieste dagli intervistati: “il 36% vorrebbe più personale, il 21% il rafforzamento della rete dei medici di base e per il 16 l’aumento della presenza di ambulatori e servizi di assistenza territoriale”.

In ultimo la ricerca ha sondato l’aspettativa per il servizio dello psicologo di base, la cui legge che lo potrebbe istituire è stata presentata recentemente da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Linea Condivisa: 8 liguri su 10 vedono questo servizio importante o molto importante.

“Questa ricerca – aggiunge la segretaria del Pd ligure e deputata Valentina Ghio – è un’importante strumento conoscitivo messo in campo dal Gruppo regionale del Partito Democratico, che dà la parola ai liguri e alle liguri ed evidenzia in modo chiaro e verificato, quello di cui abbiamo avuto consapevolezza in questi anni: ovvero il fallimento della gestione della sanità pubblica da parte del governo regionale. La gestione della sanità in epoca Toti, nonostante la grande dedizione di medici, infermieri, OSS e tutto il personale socio sanitario, dimostra il suo essere fallimentare, un fallimento che i Liguri stanno pagando con gli interessi e che le politiche di sotto finanziamento della Sanità pubblica da parte del governo nazionale rendono ancora più evidente”.

“La ricerca conferma quello che da tempo il Partito Democratico ligure denuncia, raccogliendo diverse segnalazioni di cittadini ed operatori sanitari, ovvero un sistema sanitario regionale che progressivamente viene smantellato. Si tratta di conseguenze dovute a scelte ben precise, a partire dal mancato investimento sull’aumento del personale, fino alla rinuncia del potenziamento delle strutture, in una regione che vede tra le altre cose una percentuale di popolazione anziana in crescita. Una scelta ben precisa che determina da parte della giunta Toti uno spostamento graduale verso la sanità privata, per chi può, a scapito di quella pubblica e universale. E che si accompagna ai mancati investimenti, alle risorse sottratte alla sanità pubblica dal Governo Meloni nella legge di bilancio. Un disegno perverso che abbandona decine di migliaia di persone al loro destino”, conclude il deputato del Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando.