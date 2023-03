Sampierdarena, sarà alzato il muretto basso pericoloso per i cani ai giardini Lanza

Genova. “I giardini del Matitone intitolati ad Angelo Costa sono tra le aree verdi più frequentate di Sampierdarena, soprattutto sono un punto di ritrovo per famiglie con bambini e proprietari di cani. Purtroppo il perimetro dei giardini manca di una protezione adeguata, tanto che lo scorso 17 febbraio un cane è caduto dal parapetto, facendo un volo di parecchi metri, ed è morto”.

Con la mozione presentata dalla Lega,che ha come prima firmataria la consigliera Serena Russo, e che è passata all’unanimità, è stato chiesto che il Comune verifichi la messa a norma e l’eventuale realizzazione di un rialzamento o di un dispositivo di sicurezza (per esempio una griglia di protezione), intorno ai giardini.

“In questo modo si metterebbe definitivamente in sicurezza il parapetto, perché non vorremmo nemmeno pensare che anche i bambini potrebbero correre il rischio di una caduta come è avvenuto per il povero cane”, conclude Russo.