Sampierdarena, folla al presidio per la storica pasticceria Quaglia: “Non deve chiudere”

Genova. Decine di persone in presidio ieri sera a Sampierdarena in solidarietà alla storica pasticceria Quaglia di via Cantore che ha recentemente ricevuto un procedimento di sfratto, dopo oltre 70 anni di attività.

Commercianti, residenti, amici e clienti del locale si sono dati appuntamento per manifestare contro l’ipotesi di chiusura di un locale che in oltre 70 anni di attività è diventato un punto di riferimento per tutto il quartiere.

“Alcuni condomini – aveva denunciato la titolare Giorgia Musumarra – hanno deciso di voler farci togliere i tavolini sotto il porticato (condominiale) e ancora peggio una disdetta di locazione su una porzione del locale. La disdetta di un contratto si protrae da un decennio. Ma vorrei essere chiara: non sono morosa! Per questo, non mi spiego il motivo per cui vogliono mandarci via”.

Si tratta di uno sfratto che riguarda non solo per la parte esterna, legata al dehors, ma anche per una porzione dell’immobile, in mano a due differenti proprietà, di cui una gestita dal condominio. Intanto la titolare, Giorgia Musumarra, è in attesa della sentenza del Tribunale di Genova, in programma per il 31 marzo, con la quale saprà “di che morte morire”.

“Come Comune – ha commentato ieri l’assessore al Commercio Paola Bordilli – siamo a completa disposizione per andare incontro all’attività. Per quanto riguarda il suolo pubblico, abbiamo detto che se fosse un problema noi siamo disponibili, con la formula legata all’emergenziale, a rilasciare permessi validi fino alla fine dell’anno. Inoltre, con il fatto che si tratta di un’attività esistente sottoposta a riduzione di metratura, non per cause loro, rientrerebbe nel bando a sostegno delle imprese che abbiamo lanciato da pochi giorni”.