Sampdoria Women vince l’amichevole con le statunitensi del Georgetown

Genova. La Sampdoria Women di Salvatore Mango prosegue la propria marcia di avvicinamento all’esordio, nella Poule Salvezza di Serie A Femminile, con il Sassuolo. Le blucerchiate hanno sostenuto al “3 Campanili” di Bogliasco un allenamento congiunto con la formazione statunitense del Georgetown, terminato 3-1 a favore della squadra blucerchiata.

Ha sbloccato l’incontro Spinelli su suggerimento dalla bandierina di Cuschieri. In avvio di ripresa le ospiti hanno agguantato il pari con Turner, poi la giovanissima Bercelli, sugli sviluppi di un corner, ha siglato il nuovo vantaggio. Nel finale ha chiuso i conti Bonfantini, concretizzando un assist di Mailia.

Nicole Lazzeri è stata nuovamente convocata in nazionale. La giovanissima calciatrice (classe 2006) della Sampdoria Women farà infatti parte delle 24 azzurre selezionate dal tecnico dell’Italia Under 17 Jacopo Leandri per il raduno di preparazione al Round 2 di qualificazione all’Europeo, in programma da lunedì 13 a giovedì 16 marzo presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.

