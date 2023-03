Sampdoria Women: la parola al portiere Kirvil Odden

Ogni donna ha una storia, di amore, di scelte, di conquiste . In occasione dell’ 8 marzo e della Giornata internazionale della donna , abbiamo deciso di raccontare quella di Kirvil Odden, portiere norvegese della Sampdoria Women . Trent’anni, sposata con Charlotte, ha un figlio di nome Aksel e da sempre si impegna nella difesa dei diritti umani , in particolare quelli della comunità LGBT. « Il calcio femminile è un ambiente aperto in questo senso – spiega -. È normale che una donna stia con un’altra donna. In molti pensano che non ci siano problemi e personalmente non ho mai incontrato difficoltà. Purtroppo però c’è ancora chi non lo accetta» .Sogno il giorno in cui le donne avranno le stesse possibilità degli uomini”.

Diritti

«Mi intristisce il fatto che in alcuni Paesi – prosegue la numero 12 blucerchiata – non ci siano gli stessi diritti che abbiamo ad esempio in Norvegia. E penso sia importante lottare per quelle donne affinché possano vivere la stessa vita che posso vivere io. È davvero triste che si vada in prigione o si muoia assassinate perché sia ama un’altra donna».

Madri

“L’apertura al dialogo e al confronto risulta fondamentale per comprendere e accettare. «Il mio obiettivo è sensibilizzare le persone – dice Odden -, spiegare a chi non capisce. Sono sempre disponibile a rispondere alle domande sulla mia vita, su come abbiamo avuto un bambino e cose di questo tipo. Siamo due donne che cresciamo un figlio e pensiamo che crescerà come tutti gli altri. Nostro figlio sa di avere due madri: per lui è normale, così come è normale che un suo compagno di asilo abbia una madre e un padre. La cosa più importante è parlarne e rendere la cosa normale”.

Parità

“Che sia a livello di stipendio, di opportunità lavorative, di essere a capo di un’azienda importante. Deve esserci parità. Spero che con il tempo arriveremo ad avere le stesse opportunità”.