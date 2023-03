Sampdoria Women: la blucerchiata Giulia Mazzocchi convocata in nazionale

Genova. L’estremo difensore Giulia Mazzocchi riassapora il gusto della convocazione in azzurro, mentre sono stati resi noti gli orari delle prime due partite del campionato femminile di Serie A.

Riportiamo comunicato e foto trasmessoci dall’ Ufficio Stampa U.C. Sampdoria

“La blucerchiata Giulia Mazzocchi è stata nuovamente convocata in nazionale.

Il portiere della Sampdoria Femminile U17 farà infatti parte delle 22 azzurre selezionate dal tecnico dell’Italia Under 16 Viviana Schiavi per una doppia amichevole con la Francia, in programma giovedì 9 (ore 16.00) e sabato 11 marzo (ore 11.30) all’“Hidalgo” di Saint-Gratien.

La FIGC Divisione Calcio Femminile ha reso note date e orari della 1.a e della 2.a giornata della poule-salvezza campionato di Serie A Femminile TIM 2022/23.

1.a Sassuolo-Sampdoria (sabato 18 marzo, ore 12.30, diretta TIMVISION)

2.a Sampdoria-Como (sabato 25 marzo, ore 12.30, diretta TIMVISION) “.