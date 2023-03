Sampdoria-Verona LIVE (2-0). Annullata per fuorigioco la rete di Gaich

Genova.

72′ Stankovic inserisce Murru per Djuricic

68′ Cambio nel Verona: esce Lazovic, il migliore degli scaligeri, ed entra Depaoli

68′ Rete del Verona annullata per fuorigioco

65′ Gol del Verona, ma c’è ancora un check del var. Cross di Lazovic, Lasagna spizza di testa, Turk devia e Gaich infila da due passi. Sotto i riflettori la posizione del giocatore dopo il tocco di Lasagna

62′ Esce Cuisance entra Ilkhan

60′ Rete annullata al Verona: assist filtrante di Duda per Gaich che infila Turk, ma l’arbitro, dopo un rapido consulto var, annulla per fuorigioco

58′ Batte Veloso e Gunter svetta prima degli altri

57′ Lancio dalle retrovie per Gaich, ancora Nuytinck evita il peggio prolungando in angolo

53′ Ancora un corner battuto dal Verona, colpo di testa di Lasagna e Zanoli viene colpito. Stavolta angolo dall’altro lato che il Verona non sfrutta

49′ Palo di Braaf! L’ingresso di Veloso sembra dare più vivacità e proprio dai suoi piedi parte l’assist, non precisissimo per la verità, che l’olandese però trasforma in un tiro insidioso che colpisce il palo esterno

46′ Verona che guadagna subito un corner e Lasagna prova il colpo di testa, ma la palla finisce fuori

46′ Si riparte con palla alla Sampdoria, che attacca verso la Sud, e due cambi: entrano Veloso per Magnani e Lasagna per Doig con Lasagna

Primo tempo che si conclude con la Sampdoria in vantaggio per 2-0 sul Verona grazie a una doppietta di Gabbiadini. Frazione di gioco che termina tra gli applausi del Ferraris per una prestazione convincente degli uomini di Stankovic, che stanno affrontando gli scaligeri con il giusto piglio. Gabbiadini, oggi capitano, ha sbloccato il risultato al 24′ risolvendo in mischia, mentre il raddoppio è arrivato al 35′ con un gran sinistro dalla distanza che si è infilato sotto la traversa dove Montipò non è riuscito ad arrivare. Tra i blucerchiati prova monumentale di Nuytinck che ha servito l’assist per il primo gol e ha salvato il possibile pareggio spazzando via il pallone dalla linea di porta.



45′ Un minuto di recupero

43′ Punizione battuta da Lazovic che termina di poco sopra la traversa

42′ Ammonizione per Djuricic che atterra Duda appena fuori dall’area

41′ Ancora Nuytinck toglie le castagne dal fuoco alla difesa, liberando l’area da un potenziale pericolo

38′ Nel Verona entra Gaich per Djuric

35′ Raddoppio della Sampdoria! Ancora Gabbiadini che stavolta tira fuori dal cilindro un gran sinistro sfruttando un involontario assist di Tameze che di testa spizza e favorisce il capitano blucerchiato. Palla imprendibile per Montipò che si infila sotto l’incrocio

35′ Errore dalla Sampdoria in fase di ripartenza, Lazovic ne approfitta e tenta il tiro dalla distanza: palla a fil di palo

29′ Salvataggio sulla linea di Nuytinck! Il difensore riesce ad allontanare il diagonale di Lazovic che Turk, non proprio impeccabile per una mancata uscita, aveva deviato

24′ Gabbiadini! Gol della Sampdoria. L’attaccante riceve da Nuytinck e riesce a insaccare il pallone dopo un’azione prolungata in area che vede a terra un giocatore del Verona. Proteste degli ospiti, ma l’arbitro Mariani dopo il check del var dice che è tutto regolare

24′ Ancora un corner guadagnato dalla Sampdoria: Wink fa un tiro cross che rimbalza in area e inganna Montipò che devia in qualche modo

23′ Palo! Palo colpito da Amione sul corner. Colpo di testa perfetto e palo interno colpito che fa tornare il pallone nell’area piccola dove però nessuno riesce ad arrivare e Faraoni libera

22′ Ancora Sampdoria che arriva in area di rigore ma non trova il varco giusto prima con Djuricic, poi con Cuisance e infine con Zanoli. Poco dopo arriva un altro corner

21′ Sull’angolo il Verona in qualche modo riesce a liberare

20′ Corner conquistato dalla Sampdoria: calcio piazzato sulla sinistra respinto dalla difesa scaligera, palla a Zanoli che tenta il destro in area di rigore: un difensore devia

18′ Ci prova Braaf dalla distanza, ma il tiro è debole e Turk non ha problemi a bloccarlo

16′ Partita ora che si è fatta meno vivace, con nessuna delle due squadre che riesce ad arrivare al tiro

7′ Ancora un corner per il Verona, che però viene battuto direttamente sul secondo palo e termina sul fondo

6′ Occasione Verona: punizione di Lazovic, Turk devia in corner con le dita mettendo sopra la traversa

3′ Occasione Sampdoria: Djuricic ha spazio per il tiro dal limite e scocca un destro a giro che Monipò devia in angolo, con il pallone che finisce a un soffio dal palo

1′ Partiti con palla al Verona

Partita tra due squadre in forte difficoltà questo Sampdoria-Verona, entrambe inguaiate in piena zona retrocessione. Il match, che vede le due tifoserie gemellate, potrebbe, in caso di risultato positivo, ridare un minimo di serenità all’ambiente che ha affrontato i marosi societari e i torti arbitrali a testa alta.

Nella Gradinata Sud è comparso uno striscione per Audero, che dovrà essere operato alla spalla: “Chi rimane nella tempesta può definirsi uomo… forza Emil, la Sud è con te”.

Ecco le formazioni in campo:

Sampdoria: Turk, Amione, Nuytinck, Gunter, Zanoli, Cuisance (62′ Ilkhan), Winks, Djuricic (72′ Murru), Augello, Léris, Gabbiadini.

Allenatore: Stankovic

A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, Oikonomou, Sabiri, Murillo, Quagliarella, Yepes, Malagrida, Paoletti, Rodriguez.

Verona: Montipò, Coppola, Magnani (46′ Veloso), Dawidowicz, Doig (46′ Lasagna), Duda, Tameze, Faraoni, Lazovic (68′ Depaoli), Braaf, Djuric (38′ Gaich).

Allenatore: Zaffaroni

A disposizione: Perilli, Toniolo, Zeefuik, Ceccherini, Terraciano, Abildgaard, Kallon, Cabal, Sulemana.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Ammoniti: Djuricic (S)

Spettatori: abbonati 14.593, rateo 156.475,86 euro. Paganti 3.635, incasso 51.359 euro