Sampdoria: tre su tre alla Viareggio Cup

Lerici. Sotto la direzione dell’arbitro Mazzoni di Chiavari (assistenti Sciallero di Chiavari e Rushana di Genova), Arezzo e Sampdoria si sono affrontate, sul sintetico del centro sportivo ‘Bibolini’, incastonato nel verde del Parco Falconara, con queste formazioni:

Sampdoria (3-4-1-2): Scardigno; Matera, Peretti, Silvestri; Savio (dal 60° Straccio), Conti (dall’80° Rossello), Galluccio (dal 60° Pozzato), Porcu (dal 75° Di Mario); Chilafi (dal 75° Leonardi); Conte (dal 46° Ntanda), Tozaj (dal 60° Portaccio).

In panchina: Moro, Gentile, Pellizzaro, Valisena, Trevisan, Meloni, Porzi, Rossello.

Arezzo (4-3-3): Fecit (dall’80° Landucci); Pericolini, Barbagli (dall’80° Innocentini), Stopponi, Sanarelli (dal 65° Di Gregorio); Scichilone (dal 46° Verdini), Bonavita (dal 65° Artini), Parisi (dall’80° Batistini); Canneva, Zhupa, Pasquali (dal 62° Parretti.

In panchina: Suzzi, Mazzi, Pino, Menchetti, Margheri, Pernici, Crimi, Simone.

Allenatore: Massimiliano Bernardini

Nonostante il buon ‘turn over’ utilizzato da Tufano (che d’accordo con Invernizzi, ha deciso di dare – in questo torneo – ampio spazio a tutti i ragazzi della rosa), anche al team aretino, la Sampdoria ha rifilato cinque reti (come agli avversari USA del girone), che spiana l’approdo agli ottavi, addirittura a punteggio pieno, con tredici goal fatti e solo due subiti (in tre partite).

Con Leonardi e Ntanda a riposarsi in panchina, Felice Tufano ha affidato il peso dell’attacco ad Enis Tozaj ed al carrarese Lorenzo Conte e l’italo albanese (di ritorno a gennaio dal breve prestito alla Spal) ha sbloccato il risultato, già al 6°, mandando in tilt gli avversari, subito ricapitolati un minuto dopo, ad opera di Ardijan Chilafi, la cui conclusione ha messo la qualificazione in cassaforte, ben prima dell’intervallo.

Padroni del campo, anche nella ripresa, i blucerchiati hanno calato il tris ancora col macedone e poi il poker con Simone Leonardi (subentrato proprio a Chilafi e con l’occasione il catanese ha fatto la sesta rete del torneo); infine poco prima del triplice fischio del signor Mazzoni, Leonardo Straccio (scuola Inter, a sua volta entrato nel secondo tempo al posto di Federico Savio) ha concretizzato la vittoria (5-0).

Ed ora testa alla Carrarese per la sfida degli ‘ottavi’, che si giocherà ancora a Lerici, al Campo sportivo “Bibolini” (alle ore 15 di martedì 28 marzo p.v.)

Questo il tabellone delle prossime partite:

Bologna-Pisa

Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

Rappresentativa Serie D-Benevento

Lido di Camaiore (LU) / Campo sportivo “Benelli” (ore 15)

Sassuolo-Grosseto

Viareggio (LU) / Campo sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 15)

Sampdoria-Carrarese

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15)

Fiorentina-Pontedera

Porcari (LU) / Stadio “Giusfredi” (ore 15)

Empoli-Sport Recife

Capezzano (LU) / Campo sportivo “Cavanis” (ore 15)

Torino-Monterosi

Marina di Massa – frazione Ricortola (MS) / Campo sportivo “Comunale” (ore 15)

Honved-Mavlon

Pietrasanta (LU) / Stadio “XIX Settembre” (ore 15)