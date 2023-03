Genova. La corsa liberatoria di Dejan Stankovic al gol del 3-1 di Zanoli che ha regalato alla Sampdoria la prima vittoria casalinga contro il Verona, racchiude tante cose.

Di sicuro le partite non sono andate come il mister si attendeva dopo la sosta per il mondiale, ma il pregio dell’allenatore serbo è di aver mantenuto saldo il gruppo, facendo anche scelte che a prima vista potevano sembrare impopolari come l’esclusione di Sabiri (per poi avere ragione quando il giocatore ha avuto l’occasione di scendere in campo). Con una Società che è in forte difficoltà economico-finanziaria, Stankovic ha iniziato a contare su giocatori che hanno scelto di restare o sono venuti a Genova consapevoli della situazione. Li ha motivati, ha tenuto lo spogliatoio e quella corsa dimostra quanto ci tenga: “La aspettavo da mesi − confida − è stata un’esplosione di emozione, dopo la sofferenza del secondo tempo che abbiamo gestito male, lo so, ma c’era tanto da perdere. Tutti abbiamo dovuto anche improvvisare tanto, ma così si portano le partite a casa, forse è stato il miglior primo tempo e il peggio secondo tempo della gestione. Credetemi ho ricevuto complimenti e pacche sulla spalla e portando a casa zero punti, soffrendo”.

Un’evoluzione del campionato che Stankovic non avrebbe voluto di certo, ma che è servita per forgiare la sua esperienza: “Ho imparato tanto, il posto è giusto ma non è il momento di parlare ora di una situazione da gestire non facile. Il mio staff mi completa tantissimo, sono fiero della loro lealtà e professionalità, non si lamentano mai. Sto imparando a gestire, a capire, a ricevere e mi fermo lì”.

Gli errori, oggi, ci sono stati e Stankovic non li nasconde: “Sono fatti sotto stress, eravamo rigidi, l’abbiamo messa sul fisico, ma li accetto”.

Tre giocatori oggi si sono distinti in modo particolare: Gabbiadini, Zanoli e Nuytinck. “Nuytinck è stato mostruoso − dice Stankovic − Manolo ha ritrovato il tiro, il passaggio, c’è stata tanta qualità e quel gate di cui abbiamo parlato la volta scorsa, oggi lo abbiamo stretto. Ci sono ancora più spazi per giocare tranquilli, ma non me la prendo con i ragazzi: lo so cosa stiamo vivendo e come lo viviamo. Si può imparare tanto dal secondo tempo”. Su Zanoli: “Sono stra contento per lui, ci abbiamo messo un po’ a lavorare sulle posizioni e sulla sua testa, pregi e difetti e Ale sta facendo le sue partite, io gli ho detto ‘a me piaci tantissimo’ e adesso sta facendo Zanoli”.

La vittoria può dare un po’ di serenità all’ambiente e tenere il morale su: “Credetemi − evidenzia Stankovic − loro lavorano da Dio, da fuori non si vede che lottiamo per sopravvivere. Il momento è difficile e da qualsiasi parte mi giro c’è la difficoltà, ma tra noi c’è la gioia, sorridiamo, continuamo a lavorare. Abbiamo la coperta corta e devo vedere chi sta bene e chi è squalificato”.

Ora c’è la sosta e la Samp avrà quattro giorni di riposo e poi riprenderà con una mini-preparazione: “Sarà bella tosta, per l’ultimo sforzo”.