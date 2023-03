Sampdoria, Stankovic: “Contro il Verona servono tre punti, una vittoria per i tifosi”

Genova. Mister Stankovic carica i suoi alla vigilia del match con il Verona domani, domenica 19 marzo, alle 12.30 e dopo la brutta notizia dell’infortunio di Audero dà fiducia a Turk. Quella di domani al Ferraris sarà una carta importante da giocare per poter sperare nella salvezza “ma servono i tre punti” dice il tecnico blucerchiato.

“È una buona occasione, lo dobbiamo ai nostri tifosi che hanno fatto un campionato da 10 e lode. Anche a Torino siamo stati solidi, ci hanno penalizzato gli episodi, per colpe nostre e non solo per colpe nostre”, dice. “Ma non voglio perdere energie e lucidità sulle cose che non posso cambiare, è il momento di pensare solo a noi”, ha detto parlando al canale ufficiale del club.

“Il Verona ha fatto una ripresa importante – prosegue -. Sono molto compatti, organizzati, giocano in maniera diretta, hanno trovato risultati importantissimi ed è giusto che sperino ancora. Ma per noi non cambia nulla: dobbiamo guardare il nostro percorso e migliorare soprattutto in casa. Dobbiamo scioglierci, non dobbiamo essere scolastici, dobbiamo cambiare il livello di atteggiamento sul piano del coraggio, del rischio e del cinismo. Giocando davanti al nostro pubblico non vedo tensione e non la sento neppure. Lo stadio è con noi e dobbiamo sfruttarlo”.

Non ci sarà Rincon, squalificato, quindi nel cuore del centrocampo Winks sarà affiancato dal francese Cuisance con Zanoli e Augello sulle corsie laterali. Dietro Gabbiadini ci dovrebbe essere coppia formata da Leris e Djuricic.

Impossibile non toccare l’argomento Audero, con la prospettiva dell’operazione alla spalla destra per il portiere Emili dopo la sublussazione in allenamento lo scorso 9 marzo: “La notizia di Audero è stata la peggiore che potessero darci – continua il mister – ni dispiace perché è un ragazzo d’oro. Mi auguro torni più forte di prima perché ha dimostrato lealtà al club e di essere un compagno all’altezza. Turk? Lo abbiamo preso come secondo abbiamo fiducia in lui e non ho dubbi. Non giocava da 4-5 mesi, è normale avere tensione al debutto in un grande stadio contro una grande squadra. Migliorerà giorno dopo giorno”.