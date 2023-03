Sampdoria. Scoppia il caso-Sabiri, Stankovic: “Deve vincere la gara con se stesso e dare una mano”

Genova. Uno stillicidio. Lo 0-0 della Sampdoria contro una Salernitana che prova a non farsi risucchiare nella lotta retrocessione, ha il sapore amaro dell’ennesima partita decisiva che non è andata come i blucerchiati si attendevano.

Quello di oggi aveva tutte le caratteristiche di un match che avrebbe potuto dare un’iniezione di fiducia anche alla luce dei risultati delle dirette avversarie: il pareggio tra Spezia e Verona poteva far accorciare la distanza per la quota salvezza, invece ha forse caricato di ulteriori responsabilità gli undici scesi in campo.

In aggiunta, dopo la sostituzione al 35′, scoppia il caso-Sabiri. Il giocatore, già della Fiorentina, è stato cambiato da Stankovic per scelta tecnica. Alcuni palloni persi e l’atteggiamento in campo hanno fatto imbestialire anche i tifosi, che hanno salutato la sua uscita con una selva di fischi.

Stankovic prova a stemperare la questione, ma ciò che pensa è evidente: “Sabiri prima deve vincere la gara con se stesso e poi dare una mano ai compagni, deve capire in quale situazione siamo. Il cambio? Non volevo lasciare la squadra sbilanciata e in sofferenza. La prestazione della Sampdoria non deve essere sotto il livello che mi immagino io. In certi momenti si vedeva che andavamo sotto, che eravamo rilassati”.

Perché secondo Stankovic si può sbagliare lo stop, il passaggio, il gol, la partita, ma c’è modo e modo “anche a me è capitato − racconta – sono stato mangiato dalla pressione, ma avevo altri compagni che mi hanno tirato su. Volevo proteggere la squadra da un gol facile”.

Un errore lasciarlo a Genova? Cosa si aspetta da lui al prossimo allenamento? Stankovic scherza: “Sono domande che hanno l’indirizzo sbagliato“.

L’esempio che fa Stankovic è emblematico: “Ci voleva un po’ più di coraggio. Le chiamiamo le porte: per far passare la palla a noi servono 10 metri, a qualcuno ne servono due. Non la rischiamo. È il non provare che mi manda un po’ fuori binari, ma perdere 50 o 51 palloni non credo che cambi, ma se passa quella giocata puoi mettere in difficoltà”.

Stankovic dice comunque che non ha rimpianti: “Sinisa diceva ‘devi rimpiangere quello che non hai fatto, non quello che hai fatto’. Mi immaginavo però una reazione più cattiva, con Leris in quella posizione guadagni più gamba, ma eravamo un po’ in confusione sul giro palla”.

Secondo il mister blucerchiato nei primi 20-25 minuti del primo tempo la squadra non ha fatto non quello che si aspettava: “La partita importante non fa lo stesso effetto a tutti, qualcuno la gestisce meglio, qualcuno viene schiacciato dallo stress, diventa difficile giocare in queste condizioni. Abbiamo ridisegnato la squadra nell’intervallo, dando una scossa e hanno dato il massimo anche se l’episodio favorevole non è arrivato”.

Come si dice piove sempre sul bagnato: nella partita che poteva rappresentare un rilancio, la Sampdoria si è presentata con le armi spuntate senza Gabbiadini, Lammers, Djuricic. Stankovic ha incassato i complimenti di Paulo Sousa: “Sono organizzati, freschi fisicamente, hanno ancora l’istinto di sopravvivenza, hanno pressato molto i centrocampisti”.

Domenica prossima c’è la Juventus e paradossalmente può essere più facile per la Sampdoria a livello mentale: “Voglio tenere unito il gruppo. Non ho niente da perdere e sono molto più rilassato. Con la Lazio la squadra mi era piaciuta tecnicamente e le decisioni mi erano piaciute tantissimo. Ogni partita per me è un obiettivo da raggiungere. I ragazzi sono cresciuti fisicamente anche di prestazioni, ma non basta. Dobbiamo segnare per fare qualche punto”.

Stankovic confessa di essersi commosso arrivando allo stadio: “Vedendo bambini da 7 a 77 anni incoraggiare, applaudire, mandare i baci. Ho detto: ‘wow, siamo ultimi, ma guardate questo. Alla coreografia sono svenuto. Non riesco ancora a capire che paura devono avere i ragazzi qui in casa. Soffriamo tutti insieme. Ci servono attributi. Io non mollo. Non mi arrendo, perché darla per vinta quando posso combatterla ancora?”.

Sampdoria-Salernitana 0-0

Sampdoria: Audero, Zanoli, Nuytinck (61′ Malagrida), Amione, Léris, Winks, Rincòn, Augello (61′ Murru), Cuisance (79′ De Luca), Sabiri (35′ Gunter), Jesé (61′ Quagliarella).

Allenatore: Stankovic.

A disposizione: Turk, Ravaglia, Oikonomou, Yepes, Montevago, Paoletti.

Salernitana: Ochoa, Daniliuc, Gyombér, Pirola, Sambia (46′ Mazzocchi), Crnigoj (46′ Maggiore), Coulibaly, Bradaric, Kastanos (61′ Dia), Candreva (73′ Bohinen), Piatek.

Allenatore: Paulo Sousa.

A disposizione: Fiorillo, Sorrentino, Bronn, Bonazzoli Vilhena, Botheim, Valencia, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Lovato.

Arbitro: Massa di Imperia

Ammonito: Nuytinck, Cuisance, Malagrida (Sam); Daniliuc, Maggiore, Piatek, Dia (Sal)

Spettatori: abbonati 14.593, rateo 156.475,86 euro. Paganti: 5.760, incasso 78.012 euro