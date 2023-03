Sampdoria Primavera: poker alla Juventus (4-1)

Genova. Prestazione convincente dei ragazzi di Felice Tufano, che rifilano un poker di reti ai bianconeri di Paolo Montero, seppur questi ultimi si fossero portati in vantaggio con un rigore, trasformato dal loro ‘dieci’, l’italo albanese Luis Hasa, avvicinandosi anche al raddoppio, con una buona combinazione fra il belga congolese Samuel Mbangula e lo svedese di origini marocchine, Jonas Rouhi, sul cui cross è stata attenta la difesa blucerchiata ad anticipare l’esterno basso Andrea Valdesi.

Proprio sulla fascia di quest’ultimo, al 36°, ha sfondato il propositivo Francesco Migliardi, sul cui cross, si è tuffato – a pelo d’erba – Daniele Montevago, beffando il portiere juventino, Giovanni Daffara (1-1).

Sono passati, solo, poco più di tre minuti e con azione fotocopia, lo stesso tandem blucerchiato ha replicato, con l’esterno basso che dalla trequarti destra ha calciato una perfetta punizione, col suo mancino a rientrare, incornata in rete dall’emulo di Ermanno Cristin (indimenticato ‘Bisontino’ della seconda metà degli anni ’60), ribaltando così il risultato (2-1), che non è più cambiato fino all’intervallo.

A far calare il sipario, sulla gara della Juventus, hanno provveduto – al 52° – gli stessi Migliardi e Montevago, quest’ultimo bravo a raccogliere un traversone di Simone Pozzato ed a fare da sponda per Ivanović, che – a sua volta – ha messo la sfera, del 3-1, sul piattone del terzino.

A dire il vero, la partita avrebbe potuto essere chiusa anche poco prima, quando la conclusione del volitivo Mihailo Ivanović (su cross del solito Migliardi) ha sorvolato di un soffio la traversa.

Un incontenibile Montevago ha cercato anche la tripletta, al 64°, con un’altra palla a fare la barba al legno superiore della porta dei bianconeri.

L’occaasione, per cercare di riaprire il match, è stata inventata, al 68°, dal Hasa con un filtrante per Byron Strijdonck, esterno alto originario di Curaçao, isola caraibica olandese, ma la gigantesca occasione è stata vanificata da una strepitosa chiusura in diagonale di Lorenzo Villa, che come un falco, ha messo la sfera in corner.

E così, dopo una ventina di minuti di attenta gestione (anche con appropriati cambi disposti da Tufano), all’88° Montevago ha fatto davvero il ‘bisontino’, andando a sradicare la palla a Mbangula ed invece di fare la punta egoista, ha attirato il portiere su di sé e quindi ha fatto un assist, ‘da Palma d’oro’, a Ardijan Chilafi, che non ha potuto esimersi dall’appoggiare il cuoio in rete (4-1).

Queste le formazioni del match diretto dall’attento arbitro Giaccaglia di Jesi e dagli assistenti Ceolin di Treviso e Tomasi di Schio:

Sampdoria (3-4-1-2): Tantalocchi; Villa, Aquino, Miettinen; Porcu (76° Di Mario), Uberti, Segovia (66° Conti), Migliardi; Pozzato (76° Chilafi); Ivanović (76° Straccio), Montevago (91° Tozaj).

In panchina: Gentile, Scardigno, Peretta, Savio, Caruana, Ntanda.

Juventus (4-4-2): Daffara; Valdesi, Dellavalle, Citi, Rouhi (60° Moruzzi); Strijdonck (77° Maressa), Doratiotto (77° Ripani), Hasa, Mbangula; Mancini, Anghelé (84° Biliboc).

In panchina: Vinarcik, Pisapia, Moruzzi, Bassino, Boufandar, Scienza.

Ed ora, sotto con il Viareggio… il cui calendario blucerchiato, questo prevede:

Sampdoria-UYSS New York – martedì 21 marzo, ore 16, al campo sportivo “Tre Campanili” di Bogliasco

Sampdoria-Grosseto – giovedì 23 marzo, ore 16, al campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco

Sampdoria-Arezzo – sabato 25 marzo, ore 14, al campo sportivo “Bibolini” di Lerici