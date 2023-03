Sampdoria Futsal, lesione al crociato e stagione finita per Marco Boaventura

Genova. Brutte notizie per la Sampdoria Futsal che per questo finale di stagione dovrà fare a meno di Marco Boaventura. Il giocatore ha riportato infatti una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

“Nei prossimi giorni verranno effettuate ulteriori e più approfondite analisi mediche ma, purtroppo, il giocatore non sarà a disposizione per gli impegni che vedranno la squadra blucerchiata in campo in questo finale di stagione” spiegano dal club e poi aggiungono: “Tutta la società, i dirigenti, lo staff tecnico e i compagni di squadra vogliono fare un grande in bocca al lupo a Marco per una pronta guarigione: torna presto Boa, ti aspettiamo più forte di prima”.

La Sampdoria Futsal, domani (25 marzo), sarà impegnata nel match con lo Sporting Altamarca. Alla partita sono stati invitati, con le loro famiglie, gli alunni dell’istituto comprensivo Valle Stura che da febbraio hanno partecipato alle lezioni con la prima squadra blucerchiata. Obiettivo del progetto avvicinare i bambini a questo sport, ai suoi valori e al suo potenziale formativo. Prima della partita, gli studenti potranno consegnare un disegno realizzato per il concorso indetto in occasione del progetto, seguirà la premiazione. Inoltre i bimbi potranno sfidarsi ad una gara di rigori.