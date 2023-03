Sampdoria Futsal a -3 dalla vetta, ora arriva Altamarca. De Jesus: “Mi aspetto una bellissima partita”

Genova. Ultimi sforzi per la Sampdoria Futsal, tornata sabato scorso a -3 dalla capolista Verona e determinata più che mai a giocarsi le proprie carte in questo finale di stagione ad alta tensione. Sul proprio cammino, i blucerchiati trovano lo Sporting Altamarca che sabato scenderà sul parquet di Campo Ligure per provare a fermare la rincorsa dei ragazzi di Hugo de Jesus.

“Mi aspetto un avversario molto preparato – commenta il tecnico blucerchiato – perché abbiamo visto nelle ultime partite che è una squadra composta da giovani che seguono molto i dettami del loro mister. E’ anche una squadra a cui piace giocare un bel futsal quindi mi aspetto una bellissima partita. La rincorsa sul Verona? Noi dobbiamo farci trovare pronti, qualsiasi cosa accada. Dobbiamo cercare di vincere le nostre partite e poi, se l’occasione arriva, dobbiamo essere sul pezzo. In poche settimane siamo passati da -12 a -3 e il grande merito è della squadra che in settimana si allena con grande intensità e la sta mettendo in campo in partita al sabato”.

Chi purtroppo in campo non ci sarà, in questo finale di stagione è Marco Boaventura. Gli esami per lui hanno rilevato una lesione del crociato anteriore e quindi, purtroppo, la sua stagione si è conclusa. “Sicuramente è una brutta notizia ma siamo un bel gruppo e guardiamo avanti, cercando di mettere in campo delle belle prestazioni anche per lui, che ci dovrà osservare dalle tribune e sappiamo che farà il tifo per i suoi compagni”.