Sampdoria, Ferrero: “Pronto a vendere domattina. Lanna? Il peggior presidente della storia”

Genova. “Per quanto ne so i debiti sono 110 milioni di euro. Per altri problemi dovete chiedere agli addetti ai lavori. Io ho lasciato la Sampdoria in ottima salute. Il signor Lanna, che è un dirigente messo dalla famiglia, è una brava persona ma è il peggior presidente nella storia della Samp. I risultati parlano da soli“. Così Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria in videocollegamento con il canale Twitch di Cronache di Spogliatoio.

“Qualche errore posso averlo fatto, ma io mica vado in campo. La Sampdoria è la mia vita – ha dichiarato Ferrero -. Il club ha un capitale di 49 milioni, io ho fatto plusvalenze per 400 milioni, non ho toccato mai un euro dei dividendi. Di sicuro non fallirà, troveremo un compratore. Faccio un appello: comprate la Sampdoria. Sono pronto a venderla domattina. E io non prendo lo stipendio, non chiedo niente” .

Ferrero poi smentisce le notizie sulle trattative in corso: “Non c’è nessun acquirente, anzi ci sono due pazzi che girano e dicono di aver preso la Sampdoria. Parlano sempre di quell’Al Thani, bisogna chiamare qualche ambulanza che li vengano a prendere. Illudono i tifosi e poi i tifosi se la prendono con me”. Ferrero conferma però di “essere pronto non solo a venderla, ma anche a cedere le quote per fare un aumento di capitale. La famiglia Ferrero è pronta a qualsiasi tipo di soluzione. La Sampdoria deve rimanere in salute, nove anni di lavoro buttati nel cesso perché stiamo andando in Serie B. Non ci meritiamo questa classifica. Stankovic è un grande allenatore e un grande uomo, gli auguro di portare la nave in porto”.

L’ex presidente dice di soffrire a distanza per la squadra: “Mi manca da morire, ieri ero triste e non ho visto la partita, sono andato a a vedere la Roma. Nessuna città ha un tifo simile, un accanimento d’amore così importante. Io non mi occupo della Samp da 13 o 14 mesi, da quando mi è successa una disgrazia. E da lì hanno cantato la canzone più giù, fino a incontrare il blu. Noi siamo i proprietari del club, ma non lo gestiamo più”.