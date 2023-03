Sampdoria, ecco il club Luca Vialli e Bobby Gol. Il presidente Vaccarezza: “Una valanga di richieste di adesione”

Genova. Nasce il Sampdoria club Luca Vialli e Bobby Gol, ispirato al libro e al docu-film La bella stagione, che ha vinto di recente il Nastro d’Argento. Ideatore e presidente è il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il vicepresidente è Luciano Costa, mentre i consiglieri sono Nicola Vaccarezza, Giuseppe Vitello, Cristina Bolla ed Emanuele Nespeca.

“L’idea è nata tra le grandi emozioni che abbiamo vissuto attraverso La bella stagione − racconta Angelo Vaccarezza − poi per quello che è successo a Gianluca e anche dalle iniziative che lui stesso ha ideato e il presidente Marco Lanna ha promosso: le leggende blucerchiate. Questo abbraccio sarà il nostro simbolo e lo sarà per sempre. Una storia di amicizia di un ragazzo che venne da Cremona, che ci ha dato un esempio di vita incredibile e ha mostrato che si può fare l’impossibile. Il nostro obiettivo è raccontare la sampdorianità e utilizzare la Sampdoria per raccontare la Liguria attraverso questo club: esempi positivi di persone che tifano la Sampdoria, evidenziando le iniziative inclusive di cui i ragazzi della Gradinata sono spesso protagonisti. Siamo sotto l’egida del marketing territoriale della Regione e dell’assessore Alessandro Piana, che ringrazio”.

La sede sarà a Villa Saule Grimaldi in via Colombo: “Abbiamo già una valanga richieste di adesioni − sottolinea Vaccarezza − esordiremo con lo striscione allo stadio proprio domenica alle 12:30 contro il Verona. Il club avrà una vita sociale e il presidente onorario è Daniele Gastaldello, ex giocatore blucerchiato con oltre 200 presenze. Mancini non l’abbiamo ancora sentito direttamente, ma contiamo di averlo come ospite presto: ci ha promesso che ci verrà a trovare. Con questo club vogliamo dire che per Genova e la Liguria la Bella stagione non finirà mai”.

“Sono ricordi bellissimi − commenta il presidente della Sampdoria Marco Lanna − con tutti e due questi ragazzi, con cui abbiamo fatto grandi cose e il mio pensiero va a Luca, con lui abbiamo condiviso il progetto del libro, del film, del progetto Sampdoria che poi si è fermato, purtroppo.

Mantovani non comprava giocatori, comprava uomini e la testimonianza è stata il film. Si vede il piacere di stare assieme non solo nel momento del campionato. L’idea partì con Luca nel 2019 per rendere immortale quel periodo”. Lanna si lascia andare a un ricordo commovente di Vialli: “Conosceva tutto mi ha aiutato tanto in questo anno. Ci sentivamo molto spesso, ci siamo confrontati anche sulle scelte tecniche. Ho provato un dolore immenso, ho ancora tanti messaggi audio che mi ascolto con piacere. Spero che questa iniziativa prosegua. La Sampdoria è a disposizione”.

“La nascita del nuovo Sampdoria Club Luca Vialli e Bobby Gol rende il giusto omaggio a due grandi sportivi che hanno reso celebri Genova e la Liguria nel mondo – spiega l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro – l’amicizia profonda che li ha sempre legati, raccontata nel docufilm ‘La Bella Stagione’, incarna alla perfezione uno dei valori più belli e sani dello sport”.

“Non esistono rivalità, quando traspaiono i valori sani dello sport e dell’amicizia. E il docufilm La bella stagione è riuscito a far emozionare milioni di tifosi, a prescindere che questi fossero sampdoriani. E ha ben rappresentato la capacità del settore dell’audiovisivo nell’esportare al di fuori della Liguria e dell’Italia le storie di vita e le bellezze dei nostri paesaggi − sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti − la nascita del Sampdoria Club Luca Vialli e Bobby Gol, in continuità con quanto visto nella pellicola prodotta da Matteo Rovere, riprende quel filo interrotto sul molo di Quinto in cui, all’abbraccio fraterno di due amici, si uniscono milioni di tifosi che rivedono in loro anni anni importanti di vita”.