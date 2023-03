Sampdoria. Audero stagione finita, contro il Verona ultima chance salvezza

Sembra non esserci fine alle cattive notizie in casa Sampdoria. Se lo stallo della questione societaria è ciò che preoccupa maggiormente per il futuro prossimo, il presente porta l’amara dote dello stop fino a fine anno del portiere Emil Audero, che dovrà operarsi alla spalla.

Una tegola di peso, forse la peggiore per i blucerchiati. Oltre ad aver spesso sfoderato prestazioni di livello, il portiere ex Juventus è stato in questi difficili mesi il leader dello spogliatoio. Lo ha dimostrato la rinuncia totale a una mensilità dello stipendio e l’aver respinto le sirene inglesi che avrebbero voluto portarlo oltremanica nella finestra del mercato di gennaio.

Notizia difficile da digerire che arriva a poche ore dalla partita di domani alle ore 12,30 contro il Verona a Marassi. Una gara che, se persa, spegnerebbe forse anche la più flebile speranza salvezza. Da qui alla fine, infatti, la Sampdoria per salvarsi dovrebbe recuperare ben 12 punti allo Spezia e 10 agli scaligeri. Anche il pari, in ogni caso, servirebbe a poco. E di mezzo c’è anche la Cremonese. Un’impresa che la squadra di Stankovic dovrà provare senza l’uomo simbolo della salvezza della scorsa stagione.