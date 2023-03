Sampdoria, Audero a Bologna per l’operazione alla spalla infortunata

Genova. A due settimane dall’infortunio procuratosi in allenamento, oggi Emil Audero si è recato a Bologna per sottoporsi all’operazione alla spalla. Come riportato da Repubblica, ad occuparsi dell’intervento sarà il professor Porcellini.

A causa della sublussazione, stagione finita per il portiere della Sampdoria, uno dei simboli delle ultime stagioni e leader dello spogliatoio. “Notizia peggiore non poteva arrivare”, aveva dichiarato venerdì Stankovic quando è arrivata la conferma che il giocatore avrebbe dovuto operarsi, augurandogli di tornare più forte di prima: “È un ragazzo d’oro se lo merita”, aveva aggiunto il mister.

“Ho aspettato e sperato fino all’ultimo, ma purtroppo dopo gli esiti della visita odierna sono costretto a operarmi e finire qua la stagione. Triste e straziante non poter aiutare i miei compagni per quest’ultima parte di stagione, ma questo è anche il calcio. Un grande in bocca al lupo alla squadra, sempre e comunque forza Samp”, aveva invece scritto Audero su Instragram.

Il giocatore, tra i più amati dai tifosi blucerchiati ,è stato omaggiato dalla Sud con uno striscione la scorsa partita casalinga contro l’Hellas Verona: “Chi rimane nella tempesta può definirsi uomo. Forza Emil, la Sud è con te!”, questa la frase che gli ha dedicato la curva.