Sabato arriva la Milano-Sanremo, chiusi alcuni caselli autostradali in A10 e A26

Genova. Il passaggio della storica gara ciclistica Milano-Sanremo in Liguria, previsto per sabato 18 marzo, impatterà non solo sulla viabilità cittadina ma anche sull’autostrada. Nel pomeriggio scatteranno infatti le chiusure di alcuni caselli.

Nel dettaglio:

– dalle 12.30 alle 13.30 e, comunque fino al termine del passaggio degli atleti, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sarà chiusa la stazione di Masone, in uscita per chi proviene da Genova e da Savona

– dalle 13.15 alle 14.15 e comunque fino al termine del passaggio degli atleti, sulla A10 Genova-Savona, saranno chiuse le stazioni di Arenzano e di Varazze, in uscita per chi proviene da Genova e da Savona.

Ancora una volta sarà il passo del Turchino a ricoprire il ruolo di protagonista, con la sue salite e le sue curve diventate proverbiali e iconiche. I 170 corridori in gara entreranno in Valle Stura, scenderanno a Voltri e da qui percorreranno tutta l’Aurelia fino alla città matuziana.

Qui tutti i provvedimenti che riguardano la viabilità a Genova.