Rugby, Under 16: rappresentativa ligure a Parma per il triangolare con Piemonte e Friuli

Liguria. Nella giornata di pausa per le squadre seniores dei Campionati Nazionali ed Interregionali, le attività agonistiche saranno alquanto limitate. In sosta, quindi, i tornei riservati agli Under 17 e Under 15, mentre alla Cittadella del Rugby di Parma, sede delle Zebre per i confronti internazionali, saranno di scena le rappresentative regionali Under 16. La Liguria parteciperà’ ad un interessante triangolare con le rappresentative del Piemonte e del Friuli-Venezia Giulia.

Ecco i convocati per la Liguria: Abd Jawad Alim (Amatori Genova), Elia Tabor, Guglielmo Damele e Gabriele Briasco (CFFS Vespe Cogoleto), Emanuele Salamone, Giovanni Nostro, Tommaso Juvara, Bonifacio Carlo Zunini Sertorio, Danny Melia, Abel Barigione e Francesco Satta (CUS Genova), Tommaso Comotto, Federico Saffioti, Antonio Tomasi, Elhadji Khouma Ndiaye e Giovanni Callera (Province dell’Ovest), Luca Borgo, Gabriele Alberto Runcini e Leonardo Ercole (Pro Recco), Giovanni Vergassola e Federico Moggia (RC Spezia), Thomas Diaferia (Savona), Tommaso Olivieri e Leonardo Gandolfo (Union Rugby Riviera).

FESTIVAL DELLE REGIONI UNDER 16

Domenica 12 marzo la Cittadella del Rugby di Parma

13,10 Liguria – Piemonte

13,50 Liguria – Friuli-Venezia Giulia

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA UNDER 7/9/11

Sabato dalle ore 10:00 al Campo Fontanassa di Savona (org. Savona Rugby): Savona, CUS Genova, Imperia, Province dell’Ovest, Rugby Fun e Sanremo.

Sabato dalle ore 14:00 al Campo Pieroni di La Spezia (org. RC Spezia): RC Spezia, Apuani Massa, CFFS Vespe Cogoleto, Pro Recco e Tigullio.