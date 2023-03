Rugby, Serie A: Recco fa visita alla terza in classifica, Cus ospita al Carlini-Bollesan l’Alghero

Genova. Il campionato di Serie A è giunto alla quinta giornata del girone di ritorno, e per le due compagini liguri (Cus Genova e Recco) si presenta l’occasione di muovere la classifica.

Logicamente il compito più difficile tocca al Recco che, se in formazione al completo, potrebbe anche fare punti con un avversario che in ogni caso sul proprio campo di gioco non ha mai perso un test, ovvero Promotica I Centurioni, al momento terzo in classifica.

Il fanalino di coda Cus Genova, invece, affronterà al Carlini-Bollesan la terzultima del girone: l’Alghero. In caso di vittoria gli universitari potrebbero sorpassare il Recco, ora ad un solo punto di distanza.

Proseguono anche i due campionati di Serie C, mentre prende avvio una inedita attività per gli Under 15, infatti i club liguri saranno messi a confronto con quelli piemontesi, tutto ciò per favorire la diversificazione degli avversari.

Nella giornata di sabato 4 marzo è inoltre prevista attività per gli atleti Under 17, sul campo di Cogoleto è in programma uno stage per gli atleti nati nel 2007, mentre la rappresentativa della leva 2006 sarà di scena ad Alessandria per un’attività congiunta con i pari età piemontesi.

SERIE A GIRONE 1 (V di Ritorno) domenica

CUS Genova – Amatori Alghero (dom. h. 14,00 Stadio Carlini-Bollesan di Genova arb. Vagnarelli D.)

Promotica I Centurioni – AIRCOM Recco (dom. h. 14,30 Maw Stadium di Villa Carcina arb. Locatelli M.)

Biella – A.S.R. Milano

Parabiago – Noceto

CUS Milano – TK Group VII Torino

Parma in sosta.

CLASSIFICA: Parabiago 56, Noceto 50, Centurioni 43, CUS Milano 39, A.S.R. Milano 37, Biella e TK GROUP VII Torino 36, Parma 34, Alghero 22, Pro Recco 9, CUS Genova 8.

SERIE C GIRONE PROMOZIONE (I di Ritorno) domenica h. 14,30

Province dell’Ovest – San Mauro (Marchesani di Calvari arb. Borgo D.)

DR Ferroviaria Spezia – BiellaB (D. Pieroni di La Spezia arb. Anselmi M.)

Volpiano – Stade Valdotain

Rho – Rivoli

CLASSIFICA: Rho punti 35, Stade Valdotain 28, San Mauro 20, RC Spezia 17, Rivoli 14, Volpiano 10, Biella2 e Province dell’Ovest 6.

SERIE C “COPPA MARE E MONTI” (I di Ritorno) domenica

CUS GenovaB – Alessandria (dom. h. 11,00 Stadio Carlini-Bollesan di Genova arb. Cassinelli I.)

UR Riviera – CUS Piemonte Orientale (dom. h. 14,30 Campo Pino Valle di Imperia arb. Zaami S.)

Amatori Genova – Lions Tortona (dom. h. 14,30 Campo Comunale di Casella arb. Balducci I.)

CLASSIFICA: CUS GenovaB punti 20, Lions Tortona 19, Amatori Genova 17, CUS PO 15, Union Riviera 6, Alessandria 2.

RAPPRESENTATIVA UNDER 17 (LEVA 2006)

sabato h. 16,00 – Campo DLF di Alessandria

Elenco Convocati: D’Angelo Eugenio, Casciscia Luca, Romairone Filippo (Amatori Genova); Atzeni Brian (CFFS Vespe Cogoleto); Casavola Matteo, Caminata Andrea, Caminata Daniele, Zobbi Emanuele, Zoppi Jacopo, Litvin Yury Vitalievitch, Buffa Alberto, Temporini Dario, Santi Daniele, Cerfogli Simone, Falvo Cristian (Province dell’Ovest); Albarello Matteo, Romanu Alessio (Pro Recco); Piscopo Leonardo, Moroni Luca, Bocchia Samuele (RC Spezia), Boraschi Emilio, Scaramuzzino Filippo, Galuppo Tommaso (Savona); Ben Belgacem Emanuele Wael, Noussa Leutche Rodrigue Kevi, Cutrì Matteo, Wolff Thomas (UR Riviera)

STAGE UNDER 16 (LEVA 2007)

sabato h. 10,00 – Campo Calcagno di Cogoleto (attività aperta a tutti i tesserati di leva)

UNDER 15 – II FASE CONSOLIDAMENTO – XV Giornata

CUS Genova – CUS Torino (sabato h.16,30 Stadio Carlini-Bollesan di Genova arb. Cassinelli I.)

U.R.P. Alessandria A – UR Riviera (sabato h. 15,30 C.S. Cabanette di Alessandria arb. Carpani M.)

U.R.P. Alessandria B – Pro Recco/RC Spezia (sabato h. 15,30 C.S. Cabanette di Alessandria arb. Frisone G.)

UNDER 13 – XII Giornata

Sabato h. 14,30 Campo Calcagno di Cogoleto: CFFS Vespe Cogoleto, Amatori Genova, Pro Recco (org. CFFS Vespe Cogoleto)

Sabato h. 14,30 Pino Valle di Imperia: Imperia, Savona, Sanremo (org. Imperia Rugby)