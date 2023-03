Rugby, nuovo passo falso delle liguri in serie A: Cus perde ma raggiunge Recco a 9 punti

Genova. In Serie A nuovo passo falso delle due compagini liguri iscritte nel Girone 1.

Il CUS Genova, dopo aver affrontato a viso aperto un coriaceo Alghero, ed aver condotto nel punteggio per più di 60 minuti di gioco, ha lasciato nuovamente sconfitto il CarliniBollesan. Unica consolazione la conquista del bonus difensivo che gli permette così di raggiungere in coda alla graduatoria la Pro Recco fermata dai Centurioni.

Per il CUS tre le mete segnate con doppietta di Aramis Corona ed una di Giacomo Gesa, per la Pro Recco in meta Avignone, Lorenzo Romano e Lucas Tagliavini, e due trasformazioni di Mauriziano.

In Serie C buona prova dello Spezia che nel girone promozione, vincendo sui cadetti del Biella, si conferma al quarto posto in classifica, mentre nel Girone della Coppa Mare & Monti i cadetti del CUS Genova hanno liquidato agevolmente la pratica con il coraggioso Alessandria mettendo a segno tre mete con Carozzino, due con Gallo, una ciascuno con Scanavino, Bianchi e Battista.

SERIE A GIRONE 1 (V di Ritorno)

CUS Genova – Amatori Alghero 18/25

Promotica I Centurioni – AIRCOM Recco 50/19

Biella – A.S.R. Milano 35/30

Parabiago – Noceto 27/27

CUS Milano – TK Group VII Torino 16/14

Parma in sosta.

CLASSIFICA: Parabiago punti 59, Noceto 52, Centurioni 48, CUS Milano 43, Biella 41, A.S.R. Milano 39, TK GROUP VII Torino 36, Parma 34, Alghero 26, Pro Recco e CUS Genova punti 9.

SERIE B GIRONE 1 (IV GG.RITORNO)

Piacenza – Bergamo 29/24

Tutto Cialde Lecco – Unione Monferrato 10/24,

Varese – Olbia 22/12

Ivrea – Amatori&Union Milano 5/40

Probiotical Amatori Novara – Amatori Capoterra 26/38

Il Savona ha riposato.

CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 62, Amatori&Union Milano 58, Amatori Capoterra 53, Lecco 48, Piacenza 40, Bergamo 37, Savona 22, Varese 18, Ivrea 14, Olbia 7, Novara punti 4.

SERIE C GIRONE PROMOZIONE (I di Ritorno)

Province dell’Ovest – San Mauro 0/35

DR Ferroviaria Spezia – BiellaB 23/14

Volpiano – Stade Valdotain 14/41

Rho – Rivoli 45/5

CLASSIFICA: Rho punti 40, Stade Valdotain 33, San Mauro 25, RC Spezia 21, Rivoli 14, Volpiano 10, Biella2 e Province dell’Ovest 6.

SERIE C “COPPA MARE E MONTI” (I di Ritorno)

CUS GenovaB – Alessandria 48/7

UR Riviera – CUS Piemonte Orientale 24/13

Amatori Genova – Lions Tortona 42/12

CLASSIFICA: CUS GenovaB punti 25, Amatori Genova 22, Lions Tortona 19, CUS PO 15, Union Riviera 11, Alessandria 2.

UNDER 15 – II FASE CONSOLIDAMENTO

CUS Genova – CUS Torino 28/36

U.R.P. Alessandria – UR Riviera 29/5

U.R.P. Alessandria – Pro Recco/RC Spezia 38/0

UR Riviera – ProRecco/Spezia 10/7