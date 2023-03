Rugby, ancora sconfitte per Cus Genova e Pro Recco: retrocessione e playout sempre più vicini

Liguria. Purtroppo nei campionati nazionali le formazioni liguri continuano a compiere passi falsi. Anche in questa penultima domenica di marzo sono arrivate due nuove sconfitte in Serie A.

La Pro Recco è stata messa ko in casa dal CUS Milano (6/50), due soli i penalty siglati da Mauriziano Fantozzi. Un’altra prestazione negativa anche per il CUS Genova che a Segrate perde 38 a 14 con l’ASR Milano: due sono le mete a favore con Ghiglione e Bertirotti completate da due trasformazioni di Corona. Lo spauracchio della retrocessione e dei play out è ormai sicuro.

Sconfitta anche la squadra di Savona nel torneo di Serie B, ma i biancorossi occupano un posto tranquillo in classifica. Per il team del ponente è andato in meta Bernat mentre Serra ha messo a segno una trasformazione e due penalty.

Delusione per le formazioni liguri anche nel Campionato di Serie C: nell’Elite, sconfitte sia le Province dell’Ovest che lo Spezia, mentre nella interregionale il derby fra Amatori Genova e i cadetti del CUS Genova ha sorriso ai padroni di casa che hanno segnato tre mete con Chavez, e Fama’, quest’ultimo autore di due mete tutte trasformate e due punizioni.

Proseguono intanto tutti i tornei dedicati alle categorie giovanili con buone prove soprattutto per gli Under 17 delle Province dell’Ovest e dell’Amatori Genova.

SERIE A GIRONE 1 – VI G. RITORNO

Pro Recco – CUS Milano 6/50

ASR Milano – CUS Genova 38/14

Amatori Alghero – Noceto 13/13

TK GROUP VII Torino – Parabiago 13/16

Parma – PROMOTICA I Centurioni 29/21

Biella in sosta.

CLASSIFICA: Parabiago punti 63, Noceto 54, Centurioni e CUS Milano 48, ASR Milano 44, Biella 41, VII Torino e Parma 38, Alghero 29, CUS Genova e Pro Recco punti 9

SERIE B GIRONE 1 – V G. RITORNO

Amatori&Union Milano – Savona 47/13

Amatori Capoterra – Bergamo 19/32

Ivrea – Varese 20/15

Olbia – Probiotical Amatori Novara 10/13

Unione Monferrato – RC Piacenza 24/17

Tutto Cialde Lecco in pausa.

CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 67, Amatori&Union Milano 63, Capoterra 58, Lecco 48, Piacenza e Bergamo 41, Savona 22, Varese 19, Ivrea 18, Olbia e Novara 8.

SERIE C PROMOZIONE GIR. 4 – II G. RIT.

Stade Valdotain – Province dell’Ovest 62/6

Rivoli – DR FERROVIARIA Spezia 50/7

San Mauro – Volpiano 29/3

Biella2 – Rho 22/69

CLASSIFICA: Rho punti 45, Stade Valdotain 39, San Mauro 30, RC Spezia 21, Rivoli 19, Volpiano 10, Biella2 7, Province dell’Ovest punti 6.

SERIE C INTERREGIONALE – II G. RIT.

Amatori Genova – CUS Genova2 27/0

Alessandria – CUS Piemonte OR. 0/38

Lions Tortona – UR Riviera 38/14

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 26, CUS Genova Cadetti 25, Tortona 24, CUS PO 20, Tortona 19, UR Riviera 11, Alessandria punti 2.

UNDER 19 II FASE/A – II GIORNATA ANDATA

Pro Recco – VII Torino 5/41 (*)

Biella – Unione Monferrato 6/24

CLASSIFICA: VII Torino punti 10, Pro Recco (**), Unione Monferrato (**) 5, Biella punti 0.

(*) in attesa decisioni G.S.

(**) una partita in meno

UNDER 17 INTERREGIONALE 1 V G. RIT.

Lainate – Amatori&Union Milano 19/41

Amatori Genova – CUS Torino 28/26

Province dell’Ovest – San Mauro 25/21

Parabiago – Unione Monferrato 103/0

CLASSIFICA: Amatori&Union Milano punti 55, Province dell’Ovest 44, Parabiago 40, CUS Torino 36, Amatori Genova 31, San Mauro 27, Monferrato 17, Lainate punti 4.

UNDER 17 II FASE/A – I GIORNATA ANDATA

Stade Valdotain – U.R.P. Alessandria 40/26

Biella – CUS Genova 17/20

CLASSIFICA GENERALE: Stade Valdotain punti 5, CUS Genova 4, Biella e U.R.P.Alessandria punti 1.

UNDER 17 II FASE/B – I GIORNATA

Rivoli – Province dell’Ovest2 31/31

Cuneo Pedona – Volvera 48/5

Savona – UR Riviera 19/33

CLASSIFICA GENERALE: Cuneo Pedona e Union Riviera punti 5, Province dell’Ovest2 e Rivoli 3, Volvera e Savona punti 0.

UNDER 15 II FASE-CONSOLIDAMENTO – XVI GIORNATA

CUS Genova – CFFS Vespe Cogoleto 5/10

CFFS Vespe Cogoleto – Amatori Genova 8/7

CUS Genova – Amatori Genova 19/19