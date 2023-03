Ritrovata in Liguria croce sacra rubata a Roma nel 2005

Genova. La Croce Astile trafugata a Roma prima del 2005, è stata restituita oggi alla Basilica San Marco Evangelista al Campidoglio dai carabinieri per la tutela del Patrimonio culturale.

Si tratta di un manufatto in lamina di ottone sbalzato e argentato su anima lignea, con Sacra Reliquia della Croce di Gesù Cristo.

L’indagine dei carabinieri, coordinati in una prima fase dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova e successivamente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è partita a maggio 2022, quando l’Ufficio Esportazione oggetti e antichità d’arte della Soprintendenza Ligure ha contattato il reparto dell’Arma per la verifica del prezioso manufatto, presentato in esportazione.

Di fondamentale importanza si è rivelata la consultazione della Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti gestita dal Comando Tpc, la più grande del mondo con oltre 1.3 milioni di file relativi a beni da ricercare, all’interno della quale è stato individuato il bene oggetto di furto dando avvio alle indagini.

L’attività investigativa ha portato immediatamente al sequestro del prezioso manufatto e permesso di accertare che prima di essere presentato per l’esportazione, era stato venduto a un’asta cittadina. Durante i controlli è sato identificato in un imprenditore milanese l’intestatario del mandato di vendita.