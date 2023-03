Rissa con machete, Di Cesare (Lega): “I cittadini chiedono interventi incisivi sulla sicurezza”

Genova. “Fatti gravissimi si stanno verificando sempre più spesso nel centro storico, in particolare nella zona di Caricamento e Sottoripa. L’aggressione con il machete di ieri è un altro campanello d’allarme”. Lo dice in una nota Edoardo Di Cesare, Capogruppo Lega in Municipio Centro Est a Genova.

“I cittadini e i commercianti del centro storico hanno bisogno di essere tutelati e di vivere serenamente, non con la paura di uscire di casa o di aprire l’attività ed essere aggrediti. Il Gruppo Lega del Municipio Centro Est chiede che al prossimo tavolo istituzionale sulla sicurezza vengano decisi ulteriori presidi e controlli delle Forze dell’ordine, sopratutto nelle zone sopra citate”, prosegue.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare la polizia locale che sta facendo un ottimo lavoro, anche oltre il proprio dovere istituzionale, dando ai cittadini una maggior percezione di attenzione e sicurezza”, conclude il consigliere municipale.