Rischio crollo per il muro di una villetta, chiusa via Bartolomeo Bianco a Granarolo

Genova. E’ chiusa dalla mattina di giovedì 23 marzo, e lo resterà fino a data da destinarsi, via Bartolomeo Bianco all’altezza dei civici 155 e 157, in zona Mura di Granarolo, sulle alture di San Teodoro. La strada è stata chiusa dalla polizia locale su disposizione del municipio Centro Ovest per ragioni di sicurezza.

Il problema è legato al rischio crollo del muro di contenimento del giardino di una villetta, all’altezza della curva subito sopra il bivio tra via Bianco e la strada per forte Tenaglie e subito prima il bivio per la salita di Granarolo.

Secondo quanto spiegato dalla polizia locale e dai tecnici arrivati sul posto il muro in pietra sarebbe già crollato sulla carreggiata se non fosse per il precario sostegno “offerto” da un palo della luce.

I tecnici hanno anche provato a eliminare la staccionata metallica che sovrasta il muro, in modo che, in caso di crollo, il materiale investa solo metà carreggiata ma la struttura è talmente pericolante che ogni movimento rischia di provocare il collasso.

“La strada è stata chiusa su nostra segnalazione per motivi di sicurezza – spiega il presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi – si sta ipotizzando un’ingiunzione per procurato pericolo nei confronti dei proprietari”.

Un’ingiunzione di intervento era stata già presentata nel febbraio scorso, quando si erano palesate le prime avvisaglie del crollo ma era rimasta del tutto inattesa.

La strada resta chiusa fino a quando il muro non sarà almeno parzialmente messo in sicurezza, dopodiché forse si potrà aprire a senso unico alternato. “Stiamo cercando di reperire risorse in accordo con il Comune per risolvere la questione in caso non lo faccia prontamente il proprietario – continua Colnaghi – il nostro assessore municipale ha anche contattato alcuni soggetti collegati ai proprietari chiedendogli di risolvere prontamente il problema prima che si accumulino ulteriori pesanti oneri a loro carico”.

“Giri lunghi”. La strada si trova in una zona non densamente abitata ma per i residenti di salita di Granarolo, per quelli di Fregoso e per gli operatori di forte Tenaglie la chiusura di quel tratto obbliga, a seconda che si arrivi da Sampierdarena, dal Lagaccio o da San Teodoro, a lunghe deviazioni alternative. Per esempio salita di Granarolo, e quindi la strada che porta a forte Begato e al parco del Peralto, si può prendere solo da via San Marino o dal Lagaccio, mentre via forte Tenaglia si può prendere solo dalla parte “sampierdarenese” di via Bianco. La zona di Fregoso è al momento raggiungibile da Granarolo oppure da Begato.