Riqualificazione Campasso e Certosa, Lodi (PD): “Ancora nessuna notizia dal Comune sui 200 milioni destinati alla Valpolcevera”

Genova. Dopo aver presentato un’interrogazione urgente e più sollecitazioni per avere aggiornamenti sugli stanziamenti per la rigenerazione urbana delle aree interessate alla riqualificazione ferroviaria del nodo del Campasso, la consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi ritorna sul tema.

“Dei 200 milioni destinati alla riqualificazione della Valpolcevera continua a non esserci traccia. Il Comune continua a non rispondere a un’interrogazione scritta presentata lo scorso 19 gennaio, dopo due mesi e più di sollecitazioni, lasciando i cittadini di Certosa e del Campasso nell’incertezza generale. L’unica cosa certa al momento sono i cantieri che stanno invadendo le delegazioni, con grande compromissione della mobilità, della vita quotidiana e della salute. E di fatto ciò che verrà fatto con i 200 milioni è ancora un mistero perché sul tema non è mai stata fatta una commissione consiliare chiesta a luglio 2022, ma la situazione è ancora più preoccupante: a oggi non abbiamo notizie di questi soldi se non che sono destinati dal Governo al Comune su tre anni dal 2023 al 2025. Il Comune ha già ricevuto risorse? Da che cosa dipende la loro erogazione? Ricordiamo che il Comune è l’unico destinatario e gestore diretto di tutti questi soldi”

“Ho segnalato al Prefetto le mancate risposte e, di conseguenza, il mancato rispetto da parte dell’amministrazione comunale delle elementari regole dei rapporti tra maggioranza e minoranza disciplinate dalla Legge e dai Regolamenti. Alla mia interrogazione scritta presentata il 19 gennaio, in base all’art. 56 del Regolamento del Consiglio Comunale, dovrebbe seguire una risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione. Il primo marzo e il 16 marzo sono stati inoltrati due solleciti per ottenere risposta senza ricevere, a oggi, alcun riscontro”.

“Ribadisco la necessità – conclude Lodi – non solo per noi consiglieri, ma soprattutto per i cittadini, di sapere con trasparenza se i primi 89 milioni sono stati trasferiti dal Ministero al Comune di Genova, gestore diretto delle risorse, e quando verranno trasferiti i successivi 100 milioni previsti dalla legge di bilancio nazionale, destinati alla riqualificazione della Valpolcevera per il completamento del progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana del Campasso e di Certosa”.