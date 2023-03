Rio Fegino, Piciocchi: “Iter procede, allo studio soluzioni di viabilità per mitigare l’impatto dei cantieri”

Genova. “Nel corso del precedente mandato amministrativo è stato fatto uno sforzo per trovare le risorse necessarie al completamento dell’intervento sul rio Fegino, suddiviso in vari lotti. Sono stati ottenuti 14,5 milioni di finanziamenti e il 15 febbraio è stato consegnato il progetto definitivo. Attualmente il progetto è in Via regionale e a seconda degli esiti andrà in conferenza dei servizi. L’iter progettuale sarà di circa 5-6 mesi e poi sarà appaltato”.

Lo ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Pietro Piciocchi rispondendo all’interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere della Lega Alessio Bevilacqua che ha chiesto “un’informativa in merito al terzo lotto dei lavori per la messa in sicurezza del rio Fegino”.

“È un’opera molto importante per la messa in sicurezza del territorio da un punto di vista idrogeologico e siamo consapevoli che un cantiere, della durata di circa 3 anni e mezzo, potrà portare disagio nella zona. Si sta valutando la mitigazione dell’impatto e stiamo cercando delle soluzioni. L’iter pertanto procede e in parallelo stiamo ragionando con gli uffici della Mobilità: sono disponibile anche ad affrontare il tema in apposita commissione consiliare per trovare soluzioni viabilistiche”, ha aggiunto Piciocchi.

Il consigliere Bevilacqua ha chiesto “una specifica sulle tempistiche dei lavori e sull’impatto di questi sul territorio, del confronto intercorso con il Comune per i possibili disagi legati alle lavorazioni, quali viabilità e sostegno alle realtà presenti”.