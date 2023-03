Requisiti rsa, Pastorino (Linea Condivisa): “Giunta Toti continua a non capire problemi lavoratori”

Genova. “È buffa la comunicazione della Giunta Toti sulla delibera approvata ieri in Commissione II Sanità in relazione all’accreditamento alle strutture socio sanitarie della Liguria. L’Assessore alla Sanità Angelo Gratarola pare lamentarsi delle critiche sollevate dai sindacati sostenendo che, invece, è stata recepita la maggior parte delle richieste da loro proposte”.

Lo afferma in una nota stampa il consigliere regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino, che aggiunge: “Evidentemente l’Assessore e l’intera Giunta sono in uno stato ipnotico perché nella delibera si vuole introdurre in Liguria la figura degli Operatori Socio Sanitari con tripla S (Operatore Socio Sanitario Specializzato), figura professionale non normata dai contratti collettivi nazionali. La questione è stata posta sia dalle organizzazioni sindacali confederali (Cgil, Cisl e Uil) sia dalle quelle di categoria in maniera dirimente. È stata altresì posta la questione del fatto che si accreditano aziende che non aderiscano a contratti nazionali firmati dai sindacati maggiormente rappresentativi, determinando evidenti posizioni di dumping contrattuale che hanno portato il settore ad avere 27 contratti diversi”.

“Lo stato ipnotico della Giunta non prende minimamente in considerazione le reali problematiche del settore. La delibera approvata appare dunque completamente inadeguata e, a dirla tutta, lascia insoddisfatte tutte le organizzazioni sindacali presenti in Commissione per difendere i contratti delle lavoratrici e dei lavoratori ma anche le imprese che denunciano da tempo una situazione di difficoltà che oggi viene approntata con un pannicello caldo senza alcuna visione di strategia che può essere definita solo quando le parti sociali, sindacali datoriali trovano, con una regia pubblica, soluzioni condivise”.

“Sul voto invece è necessaria una precisazione perché è evidente che la bipolarizzazione della politica fa sì che la Giunta prenda in considerazione solo quello che viene da una parte dell’opposizione. Infatti nel comunicato della Giunta viene detto che le critiche arrivano dal Partito Democratico e dai sindacati – conclude Pastorino – Se ritengo legittimo che il Partito Democratico si sia astenuto, ma non lo condivido, voglio però ribadire che le uniche due liste che hanno votato contro sono state Linea Condivisa e Lista Sansa, motivando il perché di questo nostro voto contrario. Se la Giunta non sa interpretare neanche quello che viene detto in Commissione siamo certi che saranno le lavoratrici e i lavoratori a giudicare questa delibera”.