Regione Liguria, avanti sull’autonomia differenziata. La Lega: “Assurda opposizione ideologica”

Genova. La giunta regionale della Liguria si impegna a proseguire il confronto del Governo sull’autonomia differenziata, in particolare su ambiente e territorio, salute, scuola, lavoro, infrastrutture, logistica e portualità, ordinamento della comunicazione, sport, sviluppo economico e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. È quanto prevede un ordine del giorno presentato dal consigliere della Lega Alessio Piana e votato a maggioranza dall’aula.

Nel testo si ricorda anche il documento approvato dalla giunta l’8 marzo 2019, sulla richiesta al Governo di ulteriori forme di autonomia e l’ordine del giorno approvato all’unanimità il 15 aprile 2019 dal Consiglio regionale sullo stesso argomento.

“Con l’autonomia della Regione Liguria, tra le altre cose, si potrà rafforzare il ruolo nevralgico in ambito socio-economico a beneficio del territorio e nell’interesse della comunità locale e nazionale – sostengono il capogruppo Stefano Mai e il consigliere Alessio Piana -. Infatti, molte risorse finanziarie potranno essere mantenute nella nostra realtà territoriale al fine di dare risposte più adeguate e tempestive ai bisogni e alle necessità della popolazione ligure. Vogliamo sottolineare l’assurda opposizione ideologica della minoranza, come nel caso dei Lep di cui hanno discusso in aula: ancora prima che i Livelli essenziali delle prestazioni siano definiti loro hanno già espresso contezza che saranno discriminatori per alcune Regioni, in particolare del Sud e addirittura per la Liguria”.

Il presidente della giunta Giovanni Toti ha ribadito l’impegno nel confronto con il Governo su questo tema e ha fatto il punto sul percorso avviato con il precedente governo e proseguito con l’attuale ministro degli Affari regionali e delle Autonomie Roberto Calderoli.

Sergio Rossetti (Pd) ha criticato la linea assunta sul tema dall’attuale ministro Calderoli sul tema e, per questo, non condivide l’impegnativa del documento. Anche Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha ribadito le perplessità sugli orientamenti del governo sulla materia, manifestando timori sulle possibili conseguenze nell’assistenza sanitaria. Roberto Centi (Lista Sansa) ha espresso perplessità sull’attuale impostazione del percorso verso l’autonomia differenziata, che rischierebbe di dividere il Paese.