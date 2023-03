Reddito di cittadinanza al tramonto, stop ai progetti del Comune. Gambino: “Pensiamo a nuove assunzioni”

Genova. A seguito dei provvedimenti presi dal governo Meloni, il reddito di cittadinanza di fatto è entrato negli ultimi mesi della sua vita: con la fine del 2023, infatti, questa iniziativa di assistenza economica sarà definitivamente terminata.

Finito il reddito di cittadinanza, finiranno anche le esperienze iniziate dalle pubbliche amministrazioni per utilizzare i percettori in servizio considerati socialmente utili. Il Comune di Genova, in questo ambito, si era mosso creando i Puc (Progetti Utili alla Collettività), dove queste persone veniva inquadrate per il monitoraggio dei parchi, per il supporto al personale scolastico e dei municipi, per aiuto al tribunale.

In questi anni sono state coinvolte diverse centinaia di persone. “Non senza difficoltà – commenta Sergio Gambino, assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione civile del Comune di Genova – in questi mesi abbiamo ricevuto molte disdette, talvolta verificate senza nemmeno ricevere avvisi da parte degli interessati”.

Ma con la chiusura del reddito queste esperienze che fine faranno? “Chiuderemo queste iniziative – spiega Gambino – esperienze che va ricordato non hanno mai sostituito servizi pubblici erogati dalla amministrazione civica. Non ci sarà ovviamente una mancanza di prestazioni della macchina comunale. I progetti che avevamo avviato erano in supporto ad attività che venivano già svolte dai nostri dipendenti, mai in sostituzione”.

E’ stata un’esperienza che ha funzionato? “In alcuni casi sicuramente qualche beneficio lo ha portato – spiega – ma non abbiamo avuto la svolta, anche perché i vincoli erano giustamente molti stretti, a partire dal fatto che queste persone erano da considerare come volontari, e quindi non poteva essere costruito un servizio in affidamento. E infatti in molti casi dopo i primi tempi molte persone hanno poi rinunciato“.

“Al contrario però ora noi pensiamo a trovare il modo di fare nuove assunzioni – rilancia l’assessore – abbiamo assunto tanto in questi anni, il Comune di Genova è un comune virtuoso e quindi per i meccanismi della legge statale può ancora allargare in parte il personale. Ci stiamo pensando e stiamo valutando come e dove farlo. E credo che sarà anche meglio – conclude – ho sempre difeso e preferito la dignità del lavoro, pagato e responsabilizzato in quanto tale“.