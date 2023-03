Recco, una delegazione porta in dono rami di ulivo e palme intrecciate al duomo di Milano

Recco. Una delegazione del Comune di Recco, guidata dal sindaco Carlo Gandolfo, e della parrocchia di San Giovanni Bono, accompagnata dal parroco don Giuseppe Guastavino, questa mattina è arrivata a Milano per offrire in duomo le palme intrecciate e i rami di ulivo, segno gioioso di pace pasquale, che saranno benedette in occasione della Domenica delle Palme.

Presenti alla celebrazione in duomo anche i bambini della scuola elementare, che proseguiranno poi per per l’Alta Val Camonica per i riti del gemellaggio, e i componenti del Comitato per il gemellaggio Recco-Ponte di Legno, presieduto da Maria Pia Razeto.

“Il dono delle palme è una tradizione antica e molto sentita nella nostra comunità – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alle tradizioni locali Francesca Aprile – ricorda i legami storici e di devozione tra le due città ed esalta la figura di San Giovanni Bono, che fu vescovo di Milano in un momento molto difficile per la storia della Chiesa milanese”.

Le cronache, infatti raccontano, che nel 569, con l’invasione dei Longobardi, i vescovi di Milano si recarono in volontario esilio a Genova, e fu proprio san Giovanni Bono, originario di Recco, che, a metà del VII secolo, riportò la sede vescovile a Milano. La celebrazione, presieduta dall’arciprete del duomo monsignor Gianantonio Borgonovo, si è svolta puntualmente presso l’altare di San Giovanni Bono.