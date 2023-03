Recco, messa in sicurezza della scarpata rocciosa a monte di via Verzemma: allestito il cantiere

Recco. E’ in fase di allestimento il cantiere per mettere in sicurezza dal rischio di frane la scarpata rocciosa in via Verzemma. L’intervento, che è stato finanziato attraverso i fondi del Pnrr per un investimento di 60mila euro, servirà alla realizzazione di un muro di contenimento e a consentire l’allargamento della strada.

“La nostra amministrazione – affermano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – conferma l’attenzione sul fronte della prevenzione e contrasto del rischio idrogeologico. In particolare, questo finanziamento ci permetterà di mettere in sicurezza un’area importante, risolvendo anche il problema della viabilità. Proseguono gli interventi sulle strade frazionali oggetto di grande attenzione da parte della nostra amministrazione che ci stanno consentendo di migliorare progressivamente tante situazioni di degrado e di pericolo”.

Per eseguire le opere in sicurezza è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8.30 e sino al termine dei lavori, nell’area a margine dell’inizio di via Verzemma e in prossimità della galleria autostradale, nonché nell’area di parcheggio sopra il civ. 8 di via Verzemma, al fine di allestire l’area di cantiere, cui si aggiungerà il divieto di transito veicolare, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30 e dal lunedì al venerdì dal prossimo 20 marzo e fino al 10 luglio, nel tratto compreso tra l’incrocio con Salita Inopeo e il civ. 10 di Via Verzemma.