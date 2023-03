Recco, l’amministrazione Gandolfo investe sul sentiero pedonale di via Bordigotto

Recco. In vista della prossima stagione estiva l’Amministrazione Gandolfo si concentra sulla riqualificazione del sentiero pedonale di via Bordigotto per un investimento di 5.645 euro.

“Il sentiero consente l’accesso a una tipica caletta sul mare su cui si aprono scenari incantevoli e, soprattutto nei mesi estivi, è meta di passeggiate di cittadini e turisti – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo – il personale dell’ufficio tecnico comunale, nel corso dell’ultimo sopralluogo, ha riscontrato alcune situazioni di criticità, sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto il profilo del decoro urbano, che vanno velocemente sanate”.

In particolare i lavori prevedono la realizzazione delle opere murarie integrative a sostegno del nuovo impianto di illuminazione per garantire la luce necessaria alla circolazione pedonale, in condizioni di sicurezza, durante le ore notturne, il ripristino dei danni causati dalle mareggiate invernali alla ringhiera parapetto nell’ultimo tratto del sentiero pedonale sulla scogliera e la sostituzione della stessa nel primo tratto. I lavori saranno affidati alla ditta “Fallabrini Francesca Costruzioni Srls” di Genova.