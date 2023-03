Recco, il palazzo comunale restituito ai cittadini dopo la ristrutturazione

Recco. Con una breve cerimonia, il sindaco Gandolfo, alla presenza di una delegazione della Giunta e dei consiglieri comunali, ha tagliato il nastro, inaugurando questa mattina il Palazzo comunale di Recco appena ristrutturato. Il restyling dell’edificio è stato finanziato con oltre un milione di euro, grazia anche alla concessione di un contributo FILSE a fondo perduto di circa 758mila euro e un’ulteriore quota di circa 200mila euro proveniente dal Gestore dei servizi energetici, mentre il Comune ha impegnato poco più di 100mila euro di risorse economiche proprie.

L’edificio è stato riqualificato grazie a interventi finalizzati all’efficientamento energetico attraverso le sostituzione di tutti gli infissi, la realizzazione di un cappotto isolante, la sostituzione delle lampade con luci a tecnologia led, l’ammodernamento dell’impianto di climatizzazione.

“Con la conclusione di questi lavori – ha detto il sindaco Gandolfo – durati circa tre anni, avremo minori consumi grazie a luci a led e pannelli fotovoltaici, inoltre la riorganizzazione degli spazi sarà più funzionale per cittadini e dipendenti. Ringrazio quindi i dipendenti dell’amministrazione comunale per la loro professionalità e disponibilità a garantire i servizi in questi anni, nonostante siano stati costretti a lavorare in una situazione di difficoltà e di provvisorietà”.

L’organizzazione dei servizi è stata ripensata ridefinendo e migliorando gli ambienti interni del palazzo. La Casa comunale tornerà ad essere aperta tutti i giorni, utilizzando di nuovo l’ingresso principale, anche se per accedere agli uffici è sempre vivamente raccomandata la prenotazione.