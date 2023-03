Recco, due nuove postazioni per la raccolta differenziata in piazzale Europa e via XXV Aprile

Recco. Si avvia verso la fase di completamento la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti a Recco. Dopo le attività che hanno riguardato il porta a porta e l’ingabbiamento dei contenitori nel centro cittadino, la giunta ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di 2 nuove postazioni di raccolta differenziata, con contenitori recitanti da cancellate, in piazzale Europa e in via XXV Aprile.

“Anche questo nuovo progetto ha come obiettivo la salvaguardia dell’ambiente e dell’igiene urbana e per proteggere le aree di conferimento rifiuti dagli attacchi dei cinghiali – chiariscono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – entrambe le postazioni, che oggi sono d’intralcio alla viabilità, saranno spostate in aree più idonee. Per contrastare il fenomeno dell’abbandono o dell’errato conferimento, le strutture saranno inoltre videosorvegliate”.

Allo stato attuale in piazzale Europa è presente un’unica area di conferimento localizzata in prossimità dei parcheggi a raso. Una posizione che ostacola il corretto conferimento e la buona viabilità dei veicoli privati e dei mezzi adibiti alla raccolta. In via XXV Aprile l’attuale postazione sul marciapiede impedisce una corretta viabilità pedonale e nel contempo ha un impatto negativo sul decoro urbano.

Le postazioni dunque saranno spostate in posizioni strategiche individuate in nuove aree pubbliche, in modo tale da risultare ben inserite nel delicato contesto urbanistico/ambientale del territorio comunale. Il progetto dei due nuovi “poli” per la raccolta differenziata, con creazione delle solette in cemento armato e la predisposizione dell’impianto elettrico, è stato preparato dall’Ufficio Ambiente. L’intervento, affidato a una ditta esterna, costerà circa 12mila euro.