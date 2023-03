Rappresentativa Regionale Under 19, Corrado Orcino: “Lavoriamo per dare una precisa identità alle nostre squadre”

Cogoleto. Si è svolto, presso la struttura sportiva del ‘G.Maggio’ di Cogoleto, alla presenza di tanti addetti ai lavori, una seduta di allenamento della leva Under 19 Regionale in vista del ‘Torneo delle Regioni’, che scatterà il 21 aprile 2023 in provincia di Cuneo (Mondovì e Centallo le sedi delle gare della selezione ligure).

Il commissario tecnico Corrado Orcino: “Il Torneo delle Regioni è una bella manifestazione, le nostre rappresentative per diciotto/ventesime sono ormai composte, abbiamo a disposizione un mese per dare alle squadre una precisa identità, anche perché il livello, fuori dalla nostra regione è sempre qualitativo, soprattutto la Toscana, testa di serie in tutte le categorie, mentre con Campania e Sardegna siamo allo stesso livello”.

Alcune immagini della giornata