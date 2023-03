Rapallo: Stefano Fresia confermato per la prossima stagione

Genova. Il Rapallo ufficializza per la prossima stagione la riconferma di Mister Stefano Fresia e di gran parte della rosa attuale ed il presidente Beppe Perpignano poggia le basi per il futuro.

Presidente questo comunicato racchiude diversi significati?

“Questo comunicato è un messaggio di stima nei confronti del nostro allenatore, che nel girone di ritorno ha inanellato una serie di risultati utili che ci mettono pochi punti dietro alle grandissime.

Meglio di noi hanno fatto solo la Lavagnese (25 punti), Albenga (24 punti), Imperia (22 punti), Rivasamba (21 punti) quindi noi del Rapallo e la Cairese (20 Punti).

È un messaggio ai giocatori, che voglio riconfermare in blocco per la loro capacità di dare una svolta alla stagione, a chi ci dava per spacciati dopo il girone di andata dove avevamo messo insieme la miseria di 11 punti, è un messaggio ad alcuni tifosi e qualche addetto ai lavori che a gennaio mi dicevano di programmare la stagione futura per il campionato di Promozione: quest’ultimo consiglio lo sto seguendo, ma per programmare il campionato di Eccellenza, perché sono certo che ci salveremo.

L’obiettivo iniziale era quello di fare un campionato di vertice. Quale è quello attuale?

“Raggiungere la salvezza direttamente senza i play off e di riconfermare in blocco mister Fresia e tutti i giocatori.

Abbiamo ancora 7 partite da disputare una in più rispetto alle squadre che lottano per la salvezza, ovviamente mi riferisco alla gara da recuperare con il Forza & Coraggio.