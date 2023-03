Rapallo. Brutto incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, nella tarda serata di ieri. Un autobus extraurbano di linea di Amt e un’auto si sono scontrati frontalmente nel tratto di Aurelia che sale da Rapallo a Ruta di Camogli. Tre persone sono rimaste ferite.

È successo intorno alle 21.30. A bordo del mezzo pubblico, secondo quanto riferito dai soccorritori, c’era solo l’autista. La macchina, su cui viaggiavano due persone, ha sfondato un muretto a bordo strada ed è rimasta in bilico sospesa nel vuoto su un terrazzamento. Secondo quanto ricostruito, stava parcheggiando in un box e il violento urto l’ha spinta contro la parete causandone il crollo.

Per liberare le persone coinvolte, rimaste incastrate tra le lamiere, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Chiavari e Rapallo col supporto di un’autogrù da Genova. Nessuno di loro ha riportato ferite gravi. I pompieri hanno poi controllato che nessuno fosse rimasto sotto le macerie.

L’autista del bus è stato portato in codice giallo all’ospedale San Martino, mentre gli occupanti della vettura sono stati accompagnati a Lavagna, rispettivamente in codice giallo e in codice verde. Sul posto, oltre all’automedica di Lavagna, sono intervenuti la Croce Bianca di Rapallo e i Volontari del Soccorso Sant’Anna di Rapallo.

Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente. L’intervento di salvataggio e rimozione dei mezzi coinvolti si è concluso poco dopo l’una e mezza di notte col rientro di tutte le squadre dei vigili del fuoco.