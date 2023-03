Rapallo Pallanuoto espugna la Nannini di Firenze, Marcialis: “Obiettivo chiudere al quarto posto”

Rapallo. Continua la marcia vincente del RPN che nella trasferta di Firenze si impone per 10 a 2 sulla Rari Nantes Florentia. Una partita non semplice contro un avversario alla ricerca di punti salvezza ma le ragazze di coach Antonucci sono brave a contrastare la determinazione delle “gigliate” costruendo con pazienza una netta vittoria.

Le gialloblu partono bene ma sul loro cammino trovano una super Banchelli, il portiere della Rari e della nazionale, chiamata agli straordinari, tiene a galla le sue compagne. Al cambio vasca il risultato è di 2 a 4 e le padrone di casa hanno l’occasione di riportarsi sul meno uno con un tiro di rigore, Caso risponde presente e con un gran riflesso neutralizza il penalty di Nesti, dando il via all’allungo decisivo del Rapallo che con Carrasco e Bianconi si porta sul più tre.

Nell’ultimo periodo si segnalano altri due errori dai cinque metri, Barbieri per la Florentia, traversa, poi Gitto, parata di Banchelli. La stessa Gitto si fa perdonare l’errore pochi secondi dopo con un fendente mancino, doppietta per lei, la guerriera Apilongo timbra con il suo marchio di fabbrica, fulminea girata dal centro e una super Marcialis completa la tripletta personale. In gol anche Zanetta che apre le marcature e la giovanissima Costa, oltre le già citate Bianconi in controfuga e Carrasco in superiorità.

MVP dell’incontro con una super prestazione e tre gol pesantissimi Carolina Marcialis che vince il duello a distanza con l’altra candidata al titolo di migliore in campo, il portierone toscano Caterina Banchelli.

La stessa Marcialis riassume così la vittoriosa trasferta: “Una vittoria molto importante per centrare il nostro nuovo obiettivo che è quello di chiudere quarte la regular season. Avevamo di fronte un avversario molto agguerrito e determinato che lotta per la permanenza in massima serie, era importante scendere in vasca concentrate, senza guardare la classifica per non commettere l’errore di sottovalutare le nostre avversarie e siamo state brave soprattutto sotto l’aspetto mentale. Fare gol fa piacere, metterla dentro è lo scopo finale del gioco, quindi sono contenta per la tripletta. La cosa importante è poter dare il mio contributo alla squadra, che conta nella rosa tante ragazze giovanissime alla prima esperienza a questi livelli, che stanno dimostrando tutto il proprio potenziale vivendo da protagoniste questo campionato. È molto gratificante, per me e le altre veterane, poter mettere a disposizione della squadra la nostra esperienza. Abbiamo grandi margini di miglioramento e lavoriamo ogni giorno per continuare a crescere”.

Soddisfatto anche il coach Luca Antonucci che sottolinea: “Ottimo risultato per la classifica che ci permette di consolidare la quarta posizione. È stata una partita giocata molto bene dal punto di vista difensivo, ma possiamo certamente far meglio in avanti, abbiamo trovato un grande portiere sul nostro cammino che ha compiuto diversi interventi decisivi, ma potevamo fare scelte offensive più appropriate e in diverse occasioni ci è mancato un pizzico di precisione nelle conclusioni. Positivo non aver concesso gol nella seconda metà gara un aspetto non scontato che denota una buona applicazione e un alto livello di concentrazione. Ora testa alla prossima di campionato che sarà fondamentale vincere per essere matematicamente quarti. Affronteremo la Brizz, anche loro lottano per la salvezza e sarà necessario un’altra prova di maturità soprattutto mentale”.