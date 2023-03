Rapallo: accordo Comune-Amt per potenziamento del deposito

Rapallo. La giunta comunale ha approvato la convenzione stipulata tra il comune di Rapallo e la società di trasporto pubblico Amt.

L’accordo prevede l’ampliamento ed il potenziamento − in deroga al Puc come prevede la legge regionale del 2012 riguardante le attività produttive − del deposito sito in via San Pietro 26 della società Azienda Mobilità e Trasporti s.p.a. (Amt), e la concomitante cessione al Comune della porzione di terreno censita al catasto urbano al foglio 22 particella 175 − confinante e adiacente a via San Pietro per una profondità pari a 1,50 metri e di superficie pari a 97,50 mq necessaria al completamento del marciapiede di San Pietro, che andrà a soddisfare le molte richieste ed esigenze dei residenti nella sopracitata frazione.

Il sindaco Carlo Bagnasco dichiara: “Continua la collaborazione tra il Comune di Rapallo e l’azienda di Trasporti, che proseguono il dialogo nell’ottica del miglioramento dei servizi e delle infrastrutture del territorio. Desidero ringraziare il Presidente di Amt Ilaria Gavuglio, gli assessori Aonzo, Brigati e Lasinio supportati dagli uffici comunali, per aver dato corso a questa convenzione nell’interesse della cittadinanza che da tempo desiderava questo fondamentale intervento”.